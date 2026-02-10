Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kaley Cuoco und Verlobter schlafen getrennt
Dienstag, 10. Februar 2026 | 11:12 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MONICA SCHIPPER
Von: APA/dpa

Die Schauspielerin Kaley Cuoco (40, The Big Bang Theory”) und ihr Verlobter Tom Pelphrey schlafen in verschiedenen Zimmern – laut Cuoco die “beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben”. Tom sei eine Nachteule, sie stehe hingegen früh auf mit ihrer zweijährigen Tochter Mathilda, sagte Cuoco im Podcast Armchair Expert mit Dax Shepard. Auch ihre Hunde im Schlafzimmer werden demnach nachts zum Problem für ihren Verlobten.

Irgendwann hieß es von Pelphrey dann: “Ich kann das nicht mehr”. In der Paartherapie habe Tom schließlich vorgeschlagen, getrennt zu schlafen. Zunächst habe sie Bedenken gehabt, so die Schauspielerin. “Was werden die Leute denken?” Dann habe sie verstanden, dass sie und ihr Verlobter sich nachts nicht wirklich sehen würden – und dem Ganzen eine Chance gegeben. Ein “Gamechanger”, wie Cuoco nun betonte. Ihr Verlobter schlafe gut und sie müsse sich morgens nicht sorgen, dass sie ihn aufwecke. “Es funktioniert für uns super, wir sind so viel glücklicher.”

In einer Beziehung getrennt zu schlafen, sei früher weder vorgelebt noch thematisiert worden, so Cuoco “Das ist eher ein neues Ding.” Die Leute redeten darüber jetzt auch viel mehr.

Cuoco und Schauspielkollege Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen “Ozark”-Staffel kennengelernt und sich wenig später auf Instagram als Paar gezeigt. Im März vorigen Jahres wurde ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey geboren. Im Sommer 2024 machten die beiden ihre Verlobung öffentlich.

