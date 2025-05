Kayne West darf wegen “Heil Hitler”-Song nicht auftreten

Von: APA/Reuters

Kein Ende von Skandalen um Kayne West: Nach einem in diesem Monat veröffentlichten Lied mit dem Titel “Heil Hitler” wurde nun ein Konzert des US-Rappers in Südkorea abgesagt. Zahlreiche Streaming-Dienste hatten das Lied von ihren Plattformen getilgt. Am Ende des Songs, in dem sich West als Opfer der medialen Aufregung inszeniert, hört man Hitlers Stimme mit Auszügen aus einer seiner Reden. Diverse Stellen stuften das Lied als eindeutig antisemitisch ein.

Das südkoreanische E-Commerce-Unternehmen Coupang begründete die Absage des Auftritts, der für 31. Mai in Incheon geplant war, mit den “jüngsten Kontroversen um den Künstler”. Coupang stellte am Montag auch den Verkauf von Merchandise-Artikeln von Wests Yeezy-Modelinie ein. Der Sportartikelhersteller Adidas hatte seine Schuhkooperation mit West bereits im Oktober 2022 aufgrund einer Reihe antisemitischer Tiraden beendet und das letzte Paar seiner Yeezy-Schuhe im März verkauft.