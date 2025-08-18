Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kevin Costner und Jake Gyllenhaal in “Honeymoon”-Film
Kevin Costner spielt den Vater

Kevin Costner und Jake Gyllenhaal in “Honeymoon”-Film

Montag, 18. August 2025 | 22:51 Uhr
Kevin Costner spielt den Vater
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RANDY SHROPSHIRE
Schriftgröße

Von: APA/sda/dpa

Western-Held Kevin Costner (70) und Action-Star Jake Gyllenhaal (44, “Road House”) werden in dem Film “Honeymoon with Harry” gemeinsame Flitterwochen verbringen. Das Studio Amazon MGM gab die Starbesetzung für die Tragikomödie jetzt bekannt. Die ungewöhnliche Story dreht sich um einen Bräutigam (Gyllenhaal), dessen Verlobte kurz vor der Hochzeit stirbt. Statt die Hochzeitsreise abzusagen, nimmt er den Vater der Braut (Costner) mit.

Als Regisseure sind Glenn Ficarra und John Requa an Bord, das Drehbuch stammt von Dan Fogelman. Das Trio brachte zuvor die Komödie “Crazy, Stupid, Love” auf die Leinwand und tat sich für die Hit-Serien “Paradise” und “This Is Us” zusammen.

Hollywood-Produzenten haben das Filmprojekt “Honeymoon with Harry” schon seit zwei Jahrzehnten im Visier. Zeitweise waren Regisseure wie Paul Haggis, Jonathan Demme und Nick Cassavetes im Gespräch, wie das Branchenblatt “Hollywood Reporter” berichtete. Als mögliche Schauspieler zeigten demnach Jack Nicholson, Robert De Niro, Bradley Cooper und Vince Vaughn Interesse.

Western, Action und Broadway

Oscar-Preisträger Costner arbeitete zuletzt an seinem ehrgeizigen Western-Epos “Horizon”, das er weitgehend aus eigener Tasche finanzierte. Der geplante Vierteiler erzählt von der Besiedlung des amerikanischen Westens während des Bürgerkriegs (1861-1865). Costner präsentierte die ersten beiden Teile im vorigen Jahr, bei Kritikern kamen sie aber schlecht weg. Gyllenhaal war 2024 in dem Actionfilm “Road House” zu sehen. In diesem Frühjahr trat er in einer Neuinszenierung von William Shakespeares “Othello” an der Seite von Denzel Washington am New Yorker Broadway auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
86
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
77
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
55
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
43
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 