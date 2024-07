Kid Rock bei Republikaner-Parteitag: “Kämpft, kämpft”

Von: APA/dpa

Kid Rock hat beim Parteitag der US-Republikaner kurz vor Beginn der Rede von Donald Trump einen Song performt, um das Publikum auf den Präsidentschaftskandidaten einzustimmen. Am letzten Abend der Zusammenkunft in Milwaukee wurde der Rockmusiker mit Begeisterung empfangen. Als Teil seines Auftritts animierte Kid Rock die Menschen im Saal dazu, Parolen zu wiederholen, die bereits an den Vortagen immer wieder bei Reden gefallen waren. “Kämpft, kämpft”, rief der Musiker.

Das Publikum wiederholte die Worte im Einklang. Kid Rock rief “Trump, Trump” – das Publikum folgte euphorisch. Es war nicht der erste Auftritt des Musikers bei einer Veranstaltung mit Donald Trump. Er gehört zu den prominentesten Unterstützern des Republikaners.

Auch der Ex-Wrestler Hulk Hogan sorgte für tosenden Jubel im Saal. “Donald Trump ist der Stärkste von allen”, heizte er die Menge an, nachdem er sich zunächst sein Sakko ausgezogen und dann sein mit einer US-Flagge bedrucktes schwarzes T-Shirt vom Leib gerissen hatte – darunter trug er ein ärmelloses, knallrotes Shirt, auf dem “Trump – Vance 2024” stand. J.D. Vance ist Trumps Vizepräsidentschaftskandidat.

Der 70-jährige Hogan wurde auch mit Serien und Filmen berühmt. Er unterstützte einst Ex-Präsident Barack Obama, einen Demokraten, gab aber im Jahr 2011 bekannt, dies nicht mehr zu tun.