Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Klassiker “Clueless” wird als Serie fortgesetzt
Silverstone spielt wieder "Cher", die eine Teenager-Tochter hat

Klassiker “Clueless” wird als Serie fortgesetzt

Freitag, 31. Juli 2026 | 00:42 Uhr
Silverstone spielt wieder \
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: importer

Die Filmkomödie “Clueless – was sonst!” über Teenager aus reichen Elternhäusern in Beverly Hills war 1995 ein Kassenknüller. Mehr als 30 Jahre danach setzt Paramount+ auf das Erfolgsrezept des Kultklassikers mit Hauptdarstellerin Alicia Silverstone. Der Streamingdienst hat eine Fortsetzungsserie angekündigt. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr in Los Angeles beginnen, wie das Branchenblatt “Variety” berichtete.

Silverstone (49) spielte damals die verwöhnte High-School-Prinzessin Cher Horowitz aus Beverly Hills, die Shopping, Miniröcke und Partys liebt. Sie macht es sich zur Aufgabe, die neue Mitschülerin Tai (Brittany Murphy) aufzuhübschen. Komplizierter wird es, als Cher plötzlich Gefühle für ihren Stiefbruder Josh (Paul Rudd) entwickelt.

Neue Serie spielt 30 Jahre später

Die angekündigte Serie spielt 30 Jahre später: Cher ist nun Geschäftsfrau und Mutter einer Teenager-Tochter. Silverstone ist als Hauptdarstellerin und als ausführende Produzentin an Bord. Auch “Clueless – was sonst!”-Regisseurin Amy Heckerling (72) mischt als Produzentin mit. Als Drehbuchautoren sind Josh Schwartz und Stephanie Savage, das Duo hinter der erfolgreichen Serie “Gossip Girl”, dabei.

“Clueless – was sonst!” zählte im Jänner zu 25 Filmen, die in das offizielle Filmregister der USA aufgenommen wurden. Die Nationalbibliothek in Washington wählt seit 1989 jedes Jahr kulturell, geschichtlich und künstlerisch bedeutsame Filme aus.

Silverstone feierte mit dem Kultklassiker in Hollywood ihren Durchbruch. Sie war später in Filmen wie “Batman & Robin”, “The Killing of a Sacred Deer”, “Book Club” oder “Bugonia” zu sehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
73
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
43
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Milliarden für die Mobilität
Kommentare
42
Milliarden für die Mobilität
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
Kommentare
33
Der große Sprachtest-Schwindel: Spur führt quer durch Italien
Verzweiflungstat vereitelt
Kommentare
24
Verzweiflungstat vereitelt
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 