Klinik muss nach Offenlegung von Shakiras Krankenakte zahlen

Von: APA/AFP

Eine Klinik in Peru, die nach einem kurzzeitigen Aufenthalt von Shakira die Krankenakte des Popstars veröffentlicht hat, muss eine Geldstrafe bezahlen. Wie die örtlichen Gesundheitsbehörden am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten, wurde eine Strafe in Höhe von 190.000 Dollar (rund 161.000 Euro) gegen die Klinik Delgado Auna in der Hauptstadt Lima verhängt.

Die Popsängerin aus Kolumbien war während ihrer Tournee im Februar in Lima wegen starker Bauchschmerzen in das Krankenhaus eingeliefert worden. Sie musste ein Konzert absagen. Das zweite geplante Konzert in Lima konnte Shakira aber absolvieren. Während des Klinikaufenthaltes war die Krankenakte der 48-Jährigen in Onlinenetzwerken veröffentlicht worden. Die Klinik erklärte damals, sie untersuche einen “schwerwiegenden ethischen Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex und die Vorschriften zum Umgang mit personenbezogenen Daten”.

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin Shakira ist derzeit auf ihrer ersten großen Tournee seit sieben Jahren, die sie nach Lateinamerika, nach Kanada und in die USA führt.