“KPop Demon Hunters” bald der erfolgreichste Netflix-Film

Mittwoch, 20. August 2025 | 07:37 Uhr
Von: APA/dpa

Der Animations-Musical-Film “KPop Demon Hunters” hat als zweiter Netflix-Film überhaupt die Marke von 200 Millionen Abrufen überschritten. Seit der Veröffentlichung (am 20. Juni) kommt der Film inzwischen (bis Sonntag, 17. August) auf mehr als 210,5 Millionen sogenannte views.

Wenn das poppige Werk so weitermacht, wird es schon kommende Woche der erfolgreichste Netflix-Film und holt die Actionkomödie “Red Notice” mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot aus dem Jahr 2021 ein, für den einst 230,9 Millionen Abrufe gezählt wurden. In seinen Bestenlisten – also etwa bei “Red Notice” – bezieht sich der Streamingdienst Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage. Längerfristige Abrufzahlen gibt Netflix nicht preis.

Der von Sony Pictures Animation produzierte Animations-Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben), bestehend aus Rumi, Mira und Zoey. Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind. Der Hype beförderte den Film-Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Hitparaden. Der Song “Golden”, der in dem Film als Smash-Hit gehandelt wird, wurde es tatsächlich in der Realität.

