Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Kristen Stewart will nächsten Film ohne Gage drehen
Kristen Stewart will "keinen Dollar verdienen"

Kristen Stewart will nächsten Film ohne Gage drehen

Montag, 08. Dezember 2025 | 14:41 Uhr
Kristen Stewart will \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE COPPOLA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Schauspielerin Kristen Stewart (35) hat in einem Interview angekündigt, ihren nächsten Film ohne Gage drehen zu wollen. “Der nächste Film, den ich machen möchte: Ich möchte ihn umsonst machen, ich möchte keinen Dollar verdienen, ich möchte, dass er ein Riesenerfolg wird”, sagte die Schauspielerin und Regisseurin im Interview mit den “New York Times”.

Die Film-Industrie mache es zu schwierig, Filme zu drehen, die keine Blockbuster oder bewährte Formeln seien. “Das System hat Menschen ausgeschlossen”, so Stewart.

Was genau für sie ein Riesenerfolg wäre, erklärte die Oscar-nominierte Schauspielerin (“Spencer”, “Love Lies Bleeding”) so: “Wenn du etwas umsonst machst und eine kleine Zahl an Menschen erreichst, das ist genug für mich. Wenn es im Kino gezeigt wird, wenn ein paar Interviews dazu geführt werden, wenn wir ein paar Vorführungen haben und wenn ein paar Leute ihn gesehen haben. Wenn jemand sagt “Oh wow, das hat mich verändert”. Das wäre ein Erfolg.”

Kristen Stewart: Dann würden die Leute wieder ins Kino gehen

Aber gleichzeitig könne sie sich auch vorstellen, ein großes Publikum zu erreichen. “Wenn die Leute den Mut hätten, einer Person die Führung zu überlassen, und diese Person tatsächlich finanziert, unterstützt und an sie geglaubt würde – dann würden die Leute wieder ins Kino gehen. Und zwar nicht nur, um sich den zehnten Marvel-Film anzusehen.” Als Beispiel für einen solchen Film nannte Stewart den Kassenschlager “Barbie” von Greta Gerwig.

Mit dem Film “The Chronology of Water” feierte Kristen Stewart im Mai 2025 ihr Debüt als Regisseurin. Der Film erscheint 2026 in den Kinos.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
65
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
48
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
44
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
44
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 