Live aus Amsterdam: Status Quo öffnen ihr Archiv

Es ist längst Trend geworden, Livemitschnitte aus dem Archiv zu veröffentlichen. Nach Künstlern wie Neil Young oder Kiss starten nun auch Status Quo ihre “Official Archive Series”. Den Anfang macht ein Konzert von 2010: “Vol. 1, Live in Amsterdam, Netherlands” (Doppel-CD und Dreifach-Vinyl) wurde im Rahmen der “Pictures Exposed Tour” mit dem 2016 verstorbenen Gitarristen und Sänger Rick Parfitt aufgenommen.

Damals feierte die Band “40 Years of Hits”, daher sind auch alle Klassiker von “Caroline” über “Whatever You Want” bis “Rockin’ All Over The World” enthalten. “Vol. 2” mit einem Auftritt in London soll im Herbst folgen.