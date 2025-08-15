Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Lucy Liu auf der Piazza Grande in Locarno ausgezeichnet
Lucy Liu wurde auf der Piazza Grande geehrt

Lucy Liu auf der Piazza Grande in Locarno ausgezeichnet

Freitag, 15. August 2025 | 10:15 Uhr
Lucy Liu wurde auf der Piazza Grande geehrt
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Schriftgröße

Von: APA/sda

Das 78. Locarno Film Festival hat am Donnerstag die US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Lucy Liu mit dem Career Achievement Award geehrt. Das Fehlen von Privilegien sei für sie als Kind von Immigranten ein Geschenk gewesen, sagte Liu auf der Piazza Grande.

In einem königlich-glitzernden Kleid mit flügelartigen Ärmeln stieg Liu die Treppe zur Bühne auf der Piazza Grande empor. “Diese Energie um uns herum ist spektakulär”, sagte sie, bevor sie auf ihre Herkunft zu sprechen kam.

Ehrung auch für Emma Thompson und Jackie Chan

Diese Auszeichnung handle davon, wie sie zu lieben gelernt habe, sagte Liu. Sie stamme von Eltern ab, die einst in ein fremdes Land eingewandert waren und sie stark beeinflusst hätten. “Sie schärften meine Wahrnehmung für Geschichten am Rand”, sagte sie. Das Fehlen von Privilegien sei für sie ein Glücksfall gewesen.

Sie freue sich zudem, zusammen mit Emma Thompson und Jackie Chan an diesem Festival ausgezeichnet zu werden. “I just find them endlessly inspiring!” – “Ich finde sie unendlich inspirierend!”

Es bedeute ihr viel, diesen Award in Gegenwart des Publikums der Piazza Grande entgegenzunehmen. “Ich habe heute Nacht hier das Gefühl, dass meine Karriere eben erst begonnen hat”, sagte sie.

“Rosemead” feierte Weltpremiere

Nach der Entgegennahme der Auszeichnung wurde auf der Piazza Grande der neue Film der “Kill-Bill”-Schauspielerin gezeigt. Das Werk von Eric Lin namens “Rosemead” feierte im Tessin Weltpremiere.

Als Schauspielerin hat sich Lucy Liu mit Rollen in “Charlie’s Angels” (2000), “Chicago” (2002) “Kill Bill” (2003 und 2004) oder zuletzt in “Old Guy” (2004) einen Namen gemacht.

Liu wurde in New York geboren und hat chinesische Wurzeln in Taiwan. In ihrer über 30-jährigen Karriere hat sie nicht nur für den Film gearbeitet, sondern auch als bildende Künstlerin. Zudem engagiert sie sich als UNICEF-Botschafterin für humanitäre Anliegen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
66
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
62
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
48
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
47
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
25
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 