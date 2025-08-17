Madonna feierte 67. Geburtstag beim Pferderennen von Siena

Von: apa

Siena – Pop-Ikone Madonna hat am Samstagabend ihren 67. Geburtstag beim traditionsreichen Pferderennen “Palio di Siena” in der Toskana gefeiert. Das Pferderennen findet jedes Jahr am 16. August auf der Piazza del Campo von Siena statt. Begleitet von Freunden und Leibwächtern betrat sie einen Palast mit direktem Blick auf den Platz und verfolgte von dort aus den Palio.

Am Vormittag wurde die US-Sängerin in Florenz gesichtet, wo sie durch die Altstadt schlenderte. Madonna nutzte die Gelegenheit für einen ausgiebigen Einkaufsbummel in der toskanischen Hauptstadt, die sie bereits von früheren Aufenthalten kennt.

40.000 Zuschauer verfolgten Palio-Pferderennen

Rund 40.000 Einheimische und Touristen verfolgten am Samstagabend das traditionsreiche Palio-Pferderennen. Der Stadtteil Valdimontone gewann den spannenden Wettkampf auf der Piazza del Campo, dem Hauptplatz der toskanischen Stadt. Den Sieg verdankte der Stadtteil dem Jockey Giuseppe Zedde, der das Pferd Anda e Bola zum Erfolg führte.

Ross und Reiter müssen die abschüssige Piazza del Campo dreimal umrunden. Das halsbrecherische Rennen mit vielen Stürzen wird von Tierschützern scharf kritisiert. Oft verletzen sich Pferde tödlich. Zum Sieg reicht es übrigens auch, wenn ein Pferd ohne Reiter ins Ziel kommt.