Maiers “Star Challenge” als Ouvertüre des Flachau-Weltcups

Mit einem Nightrace vor dem Nightrace eröffnet Flachau wieder sein Ski-Spektakel. Rennlegenden und Prominente liefern bei der Star Challenge um Gastgeber Hermann Maier am Montag einen unterhaltsamen Wettstreit. Erstmals wird der Quotenbringer ab 20.15 Uhr live auf ORF 1 übertragen. Die Veranstalter werben mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld.

So sind u.a. die Ex-Skigrößen Marc Giradelli, Michael Walchhofer, Michaela Dorfmeister, Nicole Hosp, Elisabeth Görgl, Reinfried Herbst, Manfred Pranger, Matthias Lanzinger, Hans Enn, Alexander Maier und natürlich Hermann Maier dabei. Zudem sollen sich Irene Fuhrmann, Martin Hinteregger, Marc Janko, Gregor Schlierenzauer, Alexander Pointner, Bernd Wiesberger, Markus Prock, Melissa Naschenweng, Silvia Schneider, Mariella Gittler, Ulrike Kriegler, Andy Lee Lang und Andreas Onea die Skier anschnallen.

Jeweils ein Ski-Promi und einer aus Sport oder Kultur treten gemeinsam als Team an. Jenes Paar, das den geringsten Zeitunterschied aufweist, gewinnt und stellt den Siegerscheck in Höhe von 15.000 Euro einem wohltätigen Zweck zur Verfügung. Als sportlicher Höhepunkt findet dann am Dienstag (18.00/20.45, ORF 1) der Weltcup-Slalom der Frauen statt.