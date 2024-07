“Major Tom” nach über 40 Jahren zurück in Top Ten

Von: APA/dpa

Der Musiker Peter Schilling setzt seinen Überraschungserfolg mit der inoffiziellen deutschen Fußballhymne “Major Tom (Völlig losgelöst)” fort – und stellt einen Rekord auf. Das 1982 erschienene Lied schafft es erstmals seit über 40 Jahren wieder in die Top 10 in Deutschland, wo es zuletzt im April 1983 stand, teilte GfK Entertainment mit. “Keinem anderen Song ist dies nach so langer Zeit bisher gelungen”, hieß es.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Hit des 68-Jährigen zur Torhymne ernannt. In den EM-Stadien wird nach Toren des deutschen Nationalteams allerdings ein anderes Lied gespielt. Und zwar “Fire” von Meduza, OneRepublic & Leony, der offizielle Song zur Europameisterschaft.