Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Medizin-Thriller als Krimidebüt von Reese Witherspoon
Reese Witherspoon und ihr Co-Autor Harlan Coben

Medizin-Thriller als Krimidebüt von Reese Witherspoon

Samstag, 22. November 2025 | 07:00 Uhr
Reese Witherspoon und ihr Co-Autor Harlan Coben
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/THEO WARGO
Schriftgröße

Von: apa

Unethische medizinische Eingriffe, ungeklärte Todesfälle, künstliche Intelligenz, ein zwielichtiger russischer Oligarch, eine geheimnisvolle Schönheit und eine Bikergang: Das sind ein paar Zutaten von “Ohne ein letztes Wort”, dem Krimidebüt der US-Schauspielerin Reese Witherspoon. Verfasst hat sie den Roman gemeinsam mit dem gestandenen Krimiautor Harlan Coben.

Im Mittelpunkt steht eine mit Problemen beladene Chirurgin, der ein geheimnisvoller wie lukrativer Job angeboten wird. Bald befindet sie sich in dem Thriller, der von London über Russland und Dubai bis nach Frankreich führt, mitten in einer Verschwörung.

Originelle Ausgangslage, flacher Stil

Witherspoon, Tochter eines Militärarztes und einer Krankenschwester, hatte die Idee zu einem Roman “über die Verflechtungen und die massive Korruption im Bereich der Medizin überall auf der Welt”, lässt sie im Nachwort wissen. Die Ausgangslage der Geschichte ist originell, mysteriös, irreführend und spannend, wie es sich für dieses Genre gehört. Mit einer Ärztin wird eine ungewöhnliche Heldin mit Stärken und Schwächen eingeführt, Gedanken zu aktuellen Themen und Moral peppen die reine Thriller-Handlung auf.

Der sprachliche Stil ist allerdings etwas flach – was vielleicht (auch) an der Menge von fünf Übersetzern liegt -, einige Figuren bleiben klischeehaft und nicht alles löst sich logisch auf. Fazit: Ein solides Debüt von Witherspoon, Coben hat aber stärkere Werke in seinem Portfolio.

(Von Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E – Reese Witherspoon, Harlan Coben: “Ohne ein letztes Wort”, Goldmann Verlag, 432 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-442-20688-9)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
53
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
43
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
20
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 