Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston
Sean Kingston muss ins Gefängnis

Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston

Freitag, 15. August 2025 | 22:50 Uhr
Sean Kingston muss ins Gefängnis
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JASON KOERNER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Rapper Sean Kingston (35) muss wegen Betrugs für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht im US-Staat Florida verhängte eine Strafe von dreieinhalb Jahren hinter Gitter, wie US-Medien berichteten. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Kisean Anderson heißt und unter anderem mit dem Song “Beautiful Girls” bekannt wurde, hatte das Gericht darum gebeten, von einer Gefängnisstrafe abzusehen und stattdessen Hausarrest und Entschädigungszahlungen zu verhängen.

Nach einer Razzia in Kingstons Haus in Florida waren der Musiker und dessen Mutter Janice Turner 2024 festgenommen worden. Ihnen wurden Betrügereien und Diebstahl für Waren im Wert von über einer Million Dollar vorgeworfen. Laut der Anklage sollen sie unter anderem Luxusgüter wie Uhren und Schmuck erschwindelt haben, ohne dafür zu zahlen. Im Mai wurden sie wegen Überweisungsbetrugs und anderen Delikten schuldig gesprochen. Turner erhielt im Juli eine fünfjährige Haftstrafe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
67
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
58
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
51
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
33
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
27
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 