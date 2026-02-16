Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Michelle sagt Ja bei Abschiedskonzert
Viel Romantik bei Michelles letzem Konzert

Michelle sagt Ja bei Abschiedskonzert

Montag, 16. Februar 2026 | 09:37 Uhr
Viel Romantik bei Michelles letzem Konzert
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schlagersängerin Michelle hat bei ihrem Abschiedskonzert vor ihren Fans die Verlobung mit ihrem Partner Eric Philippi erneuert. Der 29-jährige Musiker ging beim Auftritt seiner Verlobten an ihrem 54. Geburtstag auf der Bühne vor ihr auf die Knie, wie in einem Videoclip zu sehen ist, welchen die “Bild”-Zeitung teilte.

Er wolle sein Versprechen an sie “von tiefstem Herzen” erneuern, auch “bei deinem neuen Kapitel der Mann an deiner Seite zu sein und dir noch einmal die Frage zu stellen, ob du mich heiraten möchtest”, sagte der Sänger zu seiner Verlobten vor den jubelnden Zuschauern am Sonntagabend. Michelle bejahte Philippis Frage leise und erklärte laut: “Ich lieb dich über alles!”

Küsse unter Applaus

Unter Applaus ihrer Fans umarmte und küsste sich das Paar. In einem weiteren Clip auf YouTube ist zu sehen, dass Philippi zuvor auf der Bühne gesagt hatte, dass sein erster Antrag nun “zwei Jahre schon her” sei und wohl nicht mehr zähle.

Michelle hatte sich mit einer letzten Tournee nach mehr als 30 Jahren aus dem Musikgeschäft verabschiedet, am Freitag vergangener Woche war sie in der Wiener Stadthalle aufgetreten. Die “Zum letzten Mal”-Abschiedstournee endete an ihrem 54. Geburtstag am 15. Februar in Berlin. Ein Comeback hatte die Schlagersängerin ausgeschlossen. Im Jänner hatte sie ihr letztes Album “Flutlicht” vom Sommer 2024 als “Wahnsinnig Edition” mit neun neuen Songs herausgebracht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Niemandsland” mitten in Bozen
Kommentare
31
“Niemandsland” mitten in Bozen
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Kommentare
28
Parade gegen Männergewalt an Frauen in Meran
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Kommentare
27
Wierers völlig verkorkster Tag in Antholz
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Kommentare
23
Massenschlägerei mit rund 20 Jugendlichen in Bozen
Olympia: Streit um da Vincis bestes Stück
Kommentare
22
Olympia: Streit um da Vincis bestes Stück
Anzeigen
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
Kronplatz Ski & Music Festival 2026
DJ & Band Edition
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 