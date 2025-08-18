Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Michelle Yeoh über das Geheimnis ihrer Ehe mit Jean Todt
Michelle Yeoh und Jean Todt feiern nicht nur, wenn Oscar ist

Michelle Yeoh über das Geheimnis ihrer Ehe mit Jean Todt

Montag, 18. August 2025 | 08:27 Uhr
Michelle Yeoh und Jean Todt feiern nicht nur, wenn Oscar ist
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schauspielerin Michelle Yeoh spricht dankbar über ihren Mann, den früheren Formel-1-Teamchef Jean Todt. “Wir sagen, jeder Tag sollte ein Fest sein. Warum warten wir auf einen besonderen Tag?”, sagte die Oscar-Preisträgerin (“Everything Everywhere All At Once”, “Wicked”) dem “People”-Magazin über das Geheimnis ihrer Ehe. Sie fühle sich gesegnet mit ihrem Mann, denn Todt unterstütze sie in ihrer Karriere.

“Ich liebe meine Arbeit. Das ist meine Leidenschaft. Er sagt nie, dass ich viel Zeit ohne ihn verbringe, was manchmal der Fall ist. Er ist sehr verständnisvoll”, erzählte Yeoh. Die 63-jährige Schauspielerin und Todt (79) heirateten vor zwei Jahren in Genf – nach 19 Jahren Verlobung. Kennengelernt hatte sich das Paar 2004 in Shanghai, nicht einmal zwei Monate später machte der Franzose Michelle Yeoh einen Antrag. Zu ihrem Hochzeitstag im Juli veröffentlichte sie ein Foto von dem Paar, händchenhaltend in Paris.

Sie beschreibt Todt als einen Romantiker. Er zähle nicht die Jahre, sondern die gemeinsamen Tage. “Und wenn ich wirklich frage, nennt er mir auch die Stunden und Minuten.”

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
78
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
41
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Kommentare
35
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Kommentare
32
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 