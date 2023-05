Mutmaßlicher Sohn von Alain Delon und Nico tot aufgefunden

Der Sohn der deutschen Sängerin Nico und mutmaßlich auch des französischen Schauspielers Alain Delon ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft in seiner Pariser Wohnung tot aufgefunden worden. Die Behörden bestätigten damit einen Bericht der französischen Zeitung “Le Parisien” und teilten am Samstag weiter mit, ein Mensch sei in Ari Boulognes Wohnung im 15. Arrondissement wegen unterlassener Hilfeleistung festgenommen worden.

Ziel weiterer Ermittlungen sei es nun, “die Umstände zu klären, unter denen der Tod des halbseitig gelähmten Opfers eingetreten sein könnte”, erklärte die Pariser Staatsanwaltschaft. Ari Boulogne, der 60 Jahre alt wurde, war der Sohn des 1988 verstorbenen Models Nico, die als Sängerin der 60er-Jahre-Rockband Velvet Underground international berühmt wurde. Boulogne gab zeitlebens an, der Sohn der Schauspiellegende Alain Delon zu sein, was dieser bis heute bestreitet. Als Kind wurde Boulogne jedoch von Delons Mutter Edith Boulogne adoptiert und großgezogen.

In den vergangenen Jahren hatte Ari Boulogne bei französischen Gerichten von Delon die Anerkennung der Vaterschaft gefordert. Die Klagen wurden jedoch mit Verweis auf den ausländischen Wohnsitz Delons in der Schweiz abgewiesen. Der 87-jährige Delon war in den 60er- und 70er-Jahren durch Filme wie “Der Swimmingpool” mit seiner früheren Geliebten Romy Schneider und “Der Leopard” von Luchino Visconti berühmt geworden.