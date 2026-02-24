Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neuauflage der Kultserie “Akte X”
Danielle Deadwyler spielt in Akte X-Neuauflage

Neuauflage der Kultserie “Akte X”

Dienstag, 24. Februar 2026 | 03:53 Uhr
Danielle Deadwyler spielt in Akte X-Neuauflage
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SERGI ALEXANDER
Von: APA/dpa

Für die geplante Neuauflage der Kultserie “Akte X” ist eine Hauptdarstellerin gefunden worden. Die US-Amerikanerin Danielle Deadwyler (43, “The Piano Lesson”, “The Woman in the Yard”) wird die eine Hälfte des FBI-Agentenduos spielen, teilten die Produzenten mit. Über die Besetzung der weiteren Hauptrolle wurde noch nichts bekannt. In der Original-Serie verkörperten David Duchovny und Gillian Anderson die Agenten Fox Mulder und Dana Scully.

Mit Ryan Coogler (39, “Blood & Sinners”, “Black Panther”) ist auch ein prominenter Regisseur an Bord. Der Streamingdienst Hulu hat eine Pilotfolge für die Science-Fiction-Serie bestellt. Coogler fungiert auch als Produzent und Autor. Ihm steht Showrunnerin Jennifer Yale zur Seite. Zum Inhalt heißt es, dass zwei hochdekorierte aber grundverschiedene FBI-Agenten gemeinsam Fälle mit mysteriösen Phänomenen aufklären sollen.

“Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI” wurde ab 1993 in neun Staffeln ausgestrahlt und pausierte danach 13 Jahre lang im Fernsehen. Nach einer sechsteiligen Comeback-Staffel 2016 gab es 2018 eine weitere Fortsetzung. Coogler inszenierte zuletzt den Blockbuster “Blood & Sinners”. Das musikalische Vampir-Südstaatendrama ist mit 16 Gewinnchancen in diesem Jahr der große Oscar-Favorit.

