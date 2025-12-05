Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Oprah Winfrey lobt Social-Media-Verbot für Kinder
Oprah sieht das Verbot als große Chance

Oprah Winfrey lobt Social-Media-Verbot für Kinder

Freitag, 05. Dezember 2025 | 09:56 Uhr
Oprah sieht das Verbot als große Chance
APA/APA/GETTY/AFP/THEO WARGO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Talkmasterin Oprah Winfrey hat das Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige in Australien als große Chance gelobt. Als erstes Land der Welt führt Down Under das Gesetz am kommenden Mittwoch (10. Dezember) ein. “Ich glaube, Sie werden das Leben einer ganzen Generation von Kindern verändern, die dadurch ein besseres Leben führen werden”, sagte die 71-Jährige am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in Sydney. Dafür habe sie stürmischen Applaus bekommen.

“Australien ist Vorbild für die Welt”

“Es gibt so viele junge Menschen, die nicht richtig kommunizieren oder sich unterhalten können, insbesondere Buben, weil sie schon früh pornografiesüchtig werden und nicht wissen, wie man jemanden nach einem Date fragt”, betonte Winfrey weiter. Ihnen fehle die Erfahrung, mit einem realen Menschen zu sprechen. Australien sei mit dem neuen Gesetz einmal mehr “ein Vorbild für den Rest der Welt”, schrieb die Zeitung “Sydney Morning Herald”.

Kinder und Jugendliche in Australien dürfen in Zukunft keine eigenen Konten mehr auf großen Social-Media-Plattformen besitzen, bis sie 16 Jahre alt werden. Betroffen sind unter anderem Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook und Youtube. Die Regierung will junge Menschen damit vor Risiken wie Cyber-Mobbing schützen, ihnen aber nach eigenen Angaben auch eine echte Kindheit zurückgeben. Bei Verstößen drohen den Plattformen hohe Bußgelder von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (27,9 Millionen Euro).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
37
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
36
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
33
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
32
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Kommentare
24
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Geschenktipp zu Weihnachten
Geschenktipp zu Weihnachten
Die Cineplexx Gift Card – Schenke Freude, schenke Kino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 