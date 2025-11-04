Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Paul McCartney veröffentlicht Buch zu Wings
Dienstag, 04. November 2025
Von: APA/dpa

Wenn der Name Paul McCartney fällt, denken die allermeisten wohl an die Beatles. Die legendäre Liverpooler Band mit McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr hat das Quartett weltberühmt gemacht. Inzwischen geht es in Interviews aber nicht mehr nur darum, sagte McCartney der Nachrichtenagentur PA zufolge. “In den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass mir in Interviews genauso viele Fragen zu Wings gestellt wurden wie zu den Beatles”, sagte der 83-Jährige.

McCartney hatte die Wings 1971 nach dem Beatles-Aus gegründet, Ehefrau Linda spielte Keyboard. Nach sieben Studioalben kam es 1981 zur Auflösung. Am Dienstag erscheint nun McCartneys Buch “Wings: The Story of a Band on the Run”.

Die Leere nach den Beatles

“Nach den Beatles wusste ich nicht wirklich, wie man in einer Band spielt”, sagte McCartney. “Es war wie eine völlig leere Leinwand. Wir gingen ohne Pläne auf Tour, ohne gebuchte Hotels, ohne feststehende Auftritte, und wir dachten, der einzige Ort, an dem wir ein begeistertes Publikum finden könnten, wäre eine Universität.”

Viele Fans würden ihm heutzutage sagen, ihr Lieblingsalbum mit ihm sei eines aus der Wings-Zeit, äußerte McCartney. “Plötzlich hat Wings seinen Moment gefunden. Es findet ein Generationswechsel statt, und es ist, als würde man auf einem fliegenden Teppich in die Vergangenheit zurückversetzt.”

