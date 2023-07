Paula Beer erhält Hannelore-Elsner-Preis

Die Schauspielerin Paula Beer erhält heuer den mit 5.000 Euro dotierten Hannelore-Elsner-Preis. Die 28-Jährige sei die bisher jüngste Schauspielerin, die mit dem Preis ausgezeichnet wird. Der Hannelore-Elsner-Preis wird seit 2019 in Gedenken an die verstorbene Schauspielerin verliehen. Beer (“Undine”) folgt als Preisträgerin auf Barbara Auer, Nina Hoss, Birgit Minichmayr und Sandra Hüller. “In diese Riege aufgenommen zu werden, fühlt sich beinahe unwirklich an”, so Beer.

Von: APA/dpa