Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinzessin zu Epstein-Treffen: “Zum Glück war es nur das”
Prinzessin Sofia äußert sich erstmals zu Epstein-Treffen.

Prinzessin zu Epstein-Treffen: “Zum Glück war es nur das”

Dienstag, 10. Februar 2026 | 11:53 Uhr
Prinzessin Sofia äußert sich erstmals zu Epstein-Treffen.
APA/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die schwedische Prinzessin Sofia (41) hat sich zum ersten Mal selbst zu Berichten über mutmaßliche Kontakte zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geäußert. “Ich habe ihn in ein paar sozialen Zusammenhängen getroffen”, sagte die Frau von Schwedens Prinz Carl Philip, dem Sohn von König Carl XVI. Gustaf, nach übereinstimmenden Medienberichten.

Sie habe Epstein nur zweimal vor langer Zeit getroffen: einmal in einem Restaurant, “wo ich ihm vorgestellt wurde, und bei einer Filmvorführung gemeinsam mit vielen anderen. Zum Glück war es nur das”, sagte die Prinzessin den Berichten zufolge. “Jetzt, wo ich von all den schrecklichen Verbrechen gelesen habe, die er an jungen Frauen begangen hat, bin ich dankbar dafür, dass ich seit den wenigen Malen in meinen Zwanzigern nichts mehr mit ihm zu tun hatte.” Ihre Gedanken seien bei allen Opfern und sie hoffe, dass es für die Frauen Gerechtigkeit geben werde, sagte Sofia demnach.

Laut Medienberichten hatte die schwedische Geschäftsfrau Barbro Ehnbom die damals noch bürgerliche Sofia Hellqvist mit Epstein bekannt gemacht. Hellqvist war demnach Teil eines Netzwerks von Ehnbom für ehrgeizige junge Frauen. Dem schwedischen Königshaus zufolge war Sofia nie in irgendeiner Weise von Epstein abhängig und hatte in den vergangenen 20 Jahren keinen Kontakt zu ihm.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Kommentare
47
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
42
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Kommentare
34
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Kommentare
28
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Vinatzer versagen die Nerven: Italien geht leer aus
Kommentare
24
Vinatzer versagen die Nerven: Italien geht leer aus
Anzeigen
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
Mit SkyAlps wird die Anreise selbst zum Teil des Urlaubserlebnisses.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 