Radiohead-Sänger Thom Yorke verlässt nach Kritik die Bühne

Von: APA/dpa

Thom Yorke, Frontmann der britischen Rockband Radiohead, hat bei einem Solo-Konzert im australischen Melbourne einen Zwischenrufer zur Rede gestellt – und anschließend wütend die Bühne verlassen. Der Zuschauer hatte in der “Sidney Myer Music Bowl” lautstark Yorke dafür kritisiert, dass er sich nicht öffentlich zum Gaza-Konflikt positioniere. Der Sänger forderte den Mann daraufhin auf, sich nicht wie ein “Feigling” zu verstecken und sich öffentlich auf der Bühne zu äußern.

“Komm auf die verdammte Bühne und sag, was du zu sagen hast”, rief der verärgerte Künstler ins Publikum. “Willst du allen den Abend vermiesen?” Als der Konzertbesucher aber nicht kam und stattdessen weiter dazwischenrief, legte Yorke seine Gitarre ab und verließ unter enttäuschten Rufen der Fans die Bühne. Nach einer kurzen Unterbrechung kam er zurück und spielte seinen letzten Song.

Bereits in der Vergangenheit musste die Band Auftritte in Israel verteidigen. 2017 schrieb Yorke nach öffentlicher Kritik in einem Tweet: “In einem Land zu spielen ist nicht dasselbe, wie dessen Regierung zu unterstützen.” Er fügte hinzu: “Wir unterstützen (den israelischen Ministerpräsidenten) Netanyahu genauso wenig wie Trump, aber wir spielen trotzdem in Amerika.”