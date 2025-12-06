Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Rekordpreis bei Auktion für Francis Ford Coppolas Armbanduhr
Rekordpreis bei Auktion für Francis Ford Coppolas Armbanduhr

Samstag, 06. Dezember 2025 | 22:50 Uhr
Von: APA/dpa

Eine Armbanduhr aus dem Besitz des US-Regisseurs Francis Ford Coppola (86) hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Ein anonymer Telefonbieter ersteigerte die “F.P. Journe FFC Prototype” für 10,8 Millionen Dollar (rund 9,3 Millionen Euro), wie das Auktionshaus Philipps mitteilte. Dies sei der höchste Preis, der weltweit bisher für eine Armbanduhr des Schweizer Herstellers F.P.Journe bei einer Auktion erzielt wurde, hieß es.

Zudem sei es ein weltweiter Auktionsrekord für eine Uhr einer unabhängigen Manufaktur. Der Schätzpreis lag bei einer Million Dollar.

Gemeinsamer Entwurf

Coppola hatte die Platin-Uhr im Jahr 2021 von dem Uhrmacher François‐Paul Journe erhalten. Bei einer früheren Begegnung 2012 auf dem kalifornischen Weingut des Regisseurs sei die Idee für das Unikat entstanden. Coppola habe damals von einer “menschlichen Hand” als Zeiger gesprochen, teilte das Auktionshaus mit. Die von Journe entworfene Uhr enthält eine bewegliche, schwarze Titan-Hand, die die Stunden anzeigt.

Oscar-Preisträger Coppola, der mit bahnbrechenden Filmen wie “Apocalypse Now” und “Der Pate” zur Regie-Legende wurde, bot bei der zweitägigen Auktion insgesamt sieben Armbanduhren von Luxusherstellern aus seinem Privatbesitz an. Ein weiteres Journe-Modell, “Chronomètre à Résonance” erzielte über 580.000 Dollar, fast das Fünffache des unteren Schätzwertes. Diese Uhr hatte Coppola von seiner Ehefrau Eleanor Coppola 2009 als Weihnachtsgeschenk erhalten.

Teures Filmprojekt

Als Grund für den Verkauf der Sammlerstücke hatte Coppola im Interview mit der “New York Times” finanzielle Engpässe angegeben. “Ich brauche etwas Geld, um das Schiff über Wasser zu halten”, sagte er der Zeitung im Oktober.

Coppola hatte in sein langjähriges Film-Herzensprojekt “Megalopolis” (2024) über Hundert Millionen Dollar investiert. Das teure Sciene-Fiction-Epos mit Schauspieler Adam Driver als visionärer Erfinder in der futuristischen Stadt New Rome spielte aber nur einen Bruchteil der Kosten ein. Der Film wurde von vielen Kritikern als überfrachtet verrissen und floppte an den Kinokassen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

