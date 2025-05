Reynolds will Ehe nicht durch weiteren Fußballklub gefährden

Von: APA/dpa

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds (48, “Deadpool”) und Miteigentümer des britischen Fußballklubs AFC Wrexham hat vorerst kein Interesse am Kauf weiterer Vereine. “Oh, nein. Ich würde gern verheiratet bleiben. Also nein, keine weiteren Fußballklubs mehr”, sagte Reynolds am Dienstag auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg mit einem Lachen.

Der walisische Fußballklub ist innerhalb von wenigen Jahren von der fünften in die zweite englische Fußball-Liga aufgestiegen. 2021 hatten Reynolds und der Schauspieler Rob McElhenney den Club für 2,5 Millionen Dollar übernommen. Dieses Investment sei für ihn vor allem ein Herzensprojekt. “Es geht nicht um Geld. Es geht um Spaß und Zusammenhalt.” Er habe keine Ahnung, wie viel Geld der Club mittlerweile wert sei. Reynolds war einer der Hauptredner auf der OMR.

Gespaltene Einstellung zu Instagram, Tiktok und Co.

Obwohl viele seiner unternehmerischen Projekte von den Posts in den sozialen Medien profitieren, hat der Kanadier eine gespaltene Einstellung zu Instagram, Tiktok und Co. “Ich mache mir Sorgen um Kinder. Ich habe drei Töchter. Ich mache mir Sorgen um Probleme mit dem Körperbild und solche Dinge, die man sieht.” Das größte Problem dabei sei, dass die sozialen Medien Perfektion projizierten. “Perfektion ist eine verdammte Krankheit. Die Leute haben solche Angst, zu versagen, dass sie gar nichts versuchen. Man muss bereit sein, zu versagen, um gut zu sein.”

Gleichzeitig liebe er die sozialen Medien, denn sie brächten ihn in Kontakt mit Menschen, die ihm wunderbare Geschichten schenkten. Ein alter Mann habe ihn beispielsweise über Twitter kontaktiert, weil er Gegenstände seines Großvaters über viele Jahrzehnte aufgehoben hatte. “Ich traf diesen alten Mann in Berlin. Er gab mir den Helm meines Großvaters und seine Offiziersmütze. Das bedeutete mir sehr viel. Wir können daraus einen Wert schöpfen.”