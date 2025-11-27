Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Rockband Europe feiert 40 Jahre “Final Countdown”
Rockband Europe feiert 40 Jahre “Final Countdown”

Donnerstag, 27. November 2025 | 06:50 Uhr
APA/APA/ANDREAS PESSENLEHNER/ANDREAS PESSENLEHNER
Von: APA/dpa

Die schwedische Rockband Europe feiert im kommenden Jahr das 40. Jubiläum ihres Welthits “The Final Countdown” und des gleichnamigen Erfolgsalbums von 1986 mit einer Welttournee, die auch ein Konzert am 17. Oktober 2026 in Wien umfasst.

In 25 Ländern ein Nummer-Eins-Hit

Bei den Shows werden Europe, die in derselben Besetzung wie damals auftreten, das Album “The Final Countdown” in voller Länge spielen. Die LP schaffte es damals bis auf Platz 6 der deutschen Albumcharts. Der Titelsong mit der berühmten Keyboard-Melodie toppte damals in 25 Ländern – darunter Deutschland – die Hitparaden und machte die Schweden weltberühmt.

Im Internet- und Streaming-Zeitalter erlebte der Gassenhauer, der auch bei Sportveranstaltungen gern gespielt wird, eine Renaissance. 2022 erhielten Europa von der Online-Plattform Youtube eine Auszeichnung als erste schwedische Band, die eine Milliarde Aufrufe für einen einzelnen Song erzielt habe. Inzwischen liegt die Zahl bei fast 1,4 Milliarden Aufrufen.

Kultalbum und Greatest Hits

Neben den Songs des Kultalbums werden Joey Tempest (Gesang), John Norum (Gitarre), John Levén (Bass), Mic Michaeli (Keyboard) und Ian Haugland (Schlagzeug) auf ihrer “The Final Countdown 40th Anniversary”-Tour zahlreiche andere Songs aus ihrer langen Karriere zum Besten geben.

Spätere Hits waren “Superstitious”, “Open Your Heart” und “Let The Good Times Rock”. Die Tour führt durch insgesamt zwölf Länder, darunter Deutschland, die Schweiz und Österreich sowie Großbritannien.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

