Seer-Stimme Sassy geht zurück an die Startlinie

Von: apa

28 Jahre lang war Sabine “Sassy” Holzinger eine prägende Stimme der Seer. Nach dem Abschied der Band, die Elemente der Volksmusik mit Pop und Schlager zusammenführte, geht die Oberösterreicherin nun solo ihren Weg. “Es ist ka gmahde Wiesn! Für mich hat es geheißen: Zurück an die Startlinie. Es ist ein Neubeginn mit einem Bonus, aber mit viel Arbeit”, betonte die 59-Jährige im APA-Interview. Am 7. November erscheint ihr Solo-Debüt “Sassy” und da startet auch eine Tournee.

“Mir war klar, weiter bei der Mundart zu bleiben. Es ist schön, wie direkt man dabei sein Herz aufmacht und ins Herz der Zuhörer hineinsingt”, sagte Holzinger. “Und wie würde ich die Musik auf dem Album bezeichnen? Jung!” Gearbeitet hat Sassy mit einem Team, dem auch Thorsteinn Einarsson angehört. “Natürlich ist das jetzt eine andere Musik. Es ist spannend zu sehen, wie die Leute sie annehmen, ob sie die Seer-Sassy loslassen und der neuen Sassy eine Chance geben.”

“Persönlicher Einblick in mein Leben”

Die erste Solo-CD in den Händen zu halten, sei “ein ganz emotionaler Moment” gewesen, erzählte die Sängerin. “Weil ich Musik weitermachen, in meinem Element sein und meine Geschichten erzählen darf. Das Album ist ein sehr persönlicher Einblick in mein Leben.” Nachsatz den Sound betreffend: “Man darf und soll sich auch ein bisserl verändern. Das ist jetzt meine Musik, die erfüllt mich mit Stolz und Energie. Ich will das jetzt unbedingt – und den Leuten zeigen, wer ich bin und was ich bin.”

Nach dem Seer-Ausklang musste Sassy auch einen familiären Abschied nehmen, ihr Vater starb im März dieses Jahres. Aber sie konnte ihrem Förderer im Krankenhaus noch erste Songideen, aufgenommen mit ihrem Pianisten im Wohnzimmer, vorspielen. “Papa hat gesagt: ‘Das ist cool, geh diesen Weg.’ Das war für mich ein Zeichen.”

Sassy scharrt mit den Hufen

Vorfreude verspürt Sassy auf die kommenden Auftritte: “Für die Leute Musik zu machen, ist für mich ein wichtiges Lebenselixier. Das fehlt mir jetzt schon massiv. Ich scharre mit den Hufen und habe Entzugserscheinungen.” Los geht es heuer in Eisenstadt, am Ende einer langen Liste an Terminen im ganzen Land steht eine Show in Salzburg am 19. Dezember. Das ganze “Sassy”-Album wird geboten, kündigte Holzinger an, aber auch anderes Material wie etwa der Seer-Hit “Wild’s Wasser” und Country-Klänge.

Die Leidenschaft für Musik war bei Sassy früh erwacht: “Meine Mama sagt, es gibt kein Bild von mir ohne Gitarre.” Vor den Seern sang sie elf Jahre in einer Country-Band: “Eine prägende Zeit, wir haben geglaubt, wir reißen der Welt einen Haxn aus. Haben wir teilweise auch gemacht”, schmunzelte sie. “Da habe ich gemerkt, wie viel mir das gibt. Ich bin das, ich brauch das! Ich lebe und begeistere gern.”

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E – Infos und Tourdaten unter: www.sassy.at)