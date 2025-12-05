Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Serie zu Beatles-Anfängen in Hamburg geplant
Die Beatles 1960 in Hamburg

Serie zu Beatles-Anfängen in Hamburg geplant

Freitag, 05. Dezember 2025 | 12:09 Uhr
Die Beatles 1960 in Hamburg
APA/APA/dpa/Malte Christians
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Beatles sind untrennbar mit Hamburg verbunden, denn dort sind sie quasi groß geworden. Nun soll eine Fernsehserie von dieser aufregenden Zeit auf der Reeperbahn erzählen. Der Drehstart für “Hamburg Days” ist für Frühjahr 2026 geplant, wie die Moin Filmförderung in Hamburg mitteilte. Die deutsch-britische Produktion wird von Moin mit 1,3 Millionen Euro gefördert.

Die sechsteilige Serie soll unter anderem für das ZDF und BBC an originalen Standorten in Hamburg gedreht werden. Den Hut als Showrunner hat dabei Christian Schwochow auf, der auch bei der beliebten Serie “The Crown” Regie führte. Regie wird Mat Whitecross (“Oasis: Supersonic”) führen.

Verrauchte Bars und chaotische Band

Die Serie spielt Anfang der 1960er-Jahre und erzählt unter anderem auch von der Freundschaft zu der Künstlergruppe um Klaus Voormann. Auf dessen Biografie “Warum spielst Du ‘Imagine’ nicht auf dem weißen Klavier, John?” basiert die Serie. Das Setting: Verrauchte Bars, pulsierendes Nachtleben und eine noch unbekannte und eher chaotische Band aus Liverpool. Ihren ersten Auftritt in Hamburg hatten im August 1960 im Musikclub “Indra” – damals noch in der Besetzung mit Pete Best und Stuart Sutcliff neben John Lennon, Paul McCartney und George Harrison.

“Kaum eine Geschichte steht so sehr für Hamburgs popkulturelle DNA wie die Anfänge der Beatles auf der Reeperbahn”, sagte Helge Albers, Geschäftsführer der Moin Filmförderung laut Mitteilung. “‘Hamburg Days’ bringt diese Zeit mit großer erzählerischer Kraft zurück – und mit einem Team, das internationales Format hat. Diese Serie hat das Potenzial, die Hansestadt global auf die Playlist zu bringen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
38
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
37
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
37
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
33
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Kommentare
26
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Geschenktipp zu Weihnachten
Geschenktipp zu Weihnachten
Die Cineplexx Gift Card – Schenke Freude, schenke Kino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 