Ski-Abfahrer Max Franz als Formel-1-Drummer in Spielberg

Max Franz hält am Schlagzeug den Takt

Von: apa

Ski-Abfahrer Max Franz wird vor dem Formel-1-Grand-Prix auf dem Red Bull Ring in Spielberg eine große Ehre zuteil. Bei der Darbietung der – von Hans Zimmer und Martin Grubinger arrangierten – Bundeshymne wird der Kärntner inmitten einer knapp 70-köpfigen Band am Schlagzeug trommeln. “Da sind schon Granaten dabei”, sagte Franz und erklärte, dass er am Sonntag durchaus nervös sein werde. “Ich habe erst im Dezember angefangen.” Körperlich werde er immer belastbarer, verriet er.

Seit Mitte März gehe es bei ihm aufwärts, erläuterte Franz, der sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain im November 2022 Frakturen in beiden Beinen zugezogen hatte. Vor allem das linke Bein war schwer lädiert, war doch ein wichtiger Nerv durchtrennt worden. “Der Knochen hat lange gebraucht. Aber jetzt ist alles fest und verbunden. Der Knochenschmerz ist weg, es ist jetzt eigentlich nur mehr der Nerv”, erklärte der 34-Jährige der APA – Austria Presse Agentur.

“Therapeutisch probiert man eh alles, aber der Nerv muss sich einfach regenerieren”, sagte Franz. Längere Strecken zu gehen sei nach wie vor schwierig. “Beim Wings for Life World Run bin ich ein bissl über einen Kilometer gegangen, das spüre ich dann schon g’scheit”, betonte er. “Etwas wetterfühlig bin ich auch noch. Also wenn ein Temperatursturz kommt, spüre ich das halt.” Dennoch komme er inzwischen auf gute Trainingsumfänge – auf dem Ergometer, auf dem Rad.

Mit dem Schlagzeugspielen hat Franz im vergangenen Dezember mithilfe der von Grubinger auf den Markt gebrachten MyGroove-App begonnen. “Das war ein super Training. Koordinativ ist das sowieso das Beste, was du machen kannst”, sagte er. “Das Gute ist auch, dass ich den linken Fuß wenig brauche, wo der Nervenschaden ist.” Denn die öfter und intensiver bespielte Bass Drum wird bei einem Standard-Schlagzeug üblicherweise mit dem rechten Fuß bedient.

Grubinger ist auch Initiator und musikalischer Leiter der Hymnen-Challenge, bei der Hobbymusiker und -musikerinnen für die Performance in Spielberg ausgewählt wurden. Franz lernte den Percussion-Weltstar über seine Gattin Marina kennen. “Meine Frau ist Visagistin und hat einmal bei einer Produktion geschminkt. Da war ich einmal dabei, das war letztes Jahr im Herbst”, erzählte er. “Dann habe ich mit Martin immer wieder gespielt.”

Bei der Neuvertonung von “Land der Berge” werden auch einige heimische Musik-Stars wie Nathan Trent, Monika Ballwein, Schlagzeuger Thomas Lang oder Bassistin Julia Hofer die Band unterstützen. “Ein Wahnsinn, was sich da ergeben hat”, sagte Franz. “Jetzt haben wir da Samstagabend Generalprobe, am Sonntag geht es los.” Bei der Formel 1 war der dreimalige Rennsieger im Weltcup noch nie live zu Gast.