“Spider-Man: Brand New Day”: Spinne pur

Von: apa

Was kann einem Filmfranchise Besseres passieren, als dass im vorangegangenen Film alle Entwicklungen auf Null gesetzt werden und eine Figur praktisch wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt? So ist Spider-Man Peter Parker (Tom Holland) bekanntlich seiner großen Liebe verlustig gegangen und hat alle Welt vergessen machen, was seine zweite Identität ist, auch MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Batalon).

Er ist wieder der sympathische Loser aus der Nachbarschaft, der keine Updates mehr für seinen Spider-Man-Anzug erhält. Doch die Rückkehr zu den Basics und den eigenen, hightechlosen Wurzeln wird zum Problem, als eine unsichtbare Bedrohung auf den Plan tritt, gegen die die freundliche Spinne von nebenan keine Chance hat. Am Mittwoch kommt das neue Abenteuer “Spider-Man: Brand New Day” von Destin Daniel Cretton in die heimischen Kinos.

(S E R V I C E – www.sonypictures.at/filme/spider-man-brand-new-day )