Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Stallone und Kiss zu Gast im Weißen Haus
Trump zeichnet Sylvester Stallone im Oval Office aus

Stallone und Kiss zu Gast im Weißen Haus

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 01:50 Uhr
Trump zeichnet Sylvester Stallone im Oval Office aus
APA/APA/AFP/GETTY/AARON SCHWARTZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump hat Hollywoodstar Sylvester Stallone und die Rockband Kiss im Weißen Haus empfangen. Sie sollen Sonntagabend vom Kennedy Center, der größten Kultureinrichtung der Hauptstadt, für ihr künstlerisches Lebenswerk ausgezeichnet werden – genau wie die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und der unter anderem für sein Schauspiel bekannte Brite Michael Crawford. Trump überreichte den Preisträgern im Oval Office bereits ihre Medaillen.

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte er das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte renommierte Kennedy Center unter seine Kontrolle gebracht. Trump entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm selbst den Vorsitz und machte den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten. Er begründete den Schritt damals unter anderem damit, dass die Institution zu “woke” sei.

Passend dazu betonte sein Social-Media-Team kurz vor der Verleihung der Medaillen auf der Plattform X, dass diese nun ein klassischeres Design hätten, das vom Edeljuwelier Tiffany entworfen worden sei. Das sei eine “MASSIVE Verbesserung” im Vergleich zum “geschmacklosen” Regenbogen-Design des früheren Bandes. Dieses ist nun dunkelblau statt bunt – auf der Medaille selbst sind allerdings auch dieses Mal Regenbogenfarben zu sehen. Nach Angaben des Kennedy-Kulturzentrums symbolisieren diese die Bandbreite Künste, die mit der Auszeichnung gewürdigt werden.

Was unter Trump noch anders ist

Laut dem US-Sender NPR ist das jedoch nicht die einzige Veränderung unter Trump: Früher seien die Preisträger in einem überparteilichen Prozess ausgewählt worden, in diesem Jahr habe Trump gesagt, er sei zu “etwa 98 Prozent” am Auswahlverfahren beteiligt gewesen, berichtet NPR. Dem Sender CNN zufolge hatte Trump im Sommer zudem gesagt, dass er alle Kandidaten geprüft und viele abgelehnt hätte, weil sie zu “woke” gewesen seien.

Die Namen der Preisträger, die nach Angaben von NPR früher auf der Website des Kulturzentrums und in einer Pressemitteilung veröffentlicht wurden, gab Trump im Sommer dann auch selbst bekannt. Schon damals wurde er bei der Nennung von Stallone persönlich – nun lobte er seinen “Freund” erneut ausgiebig. Der US-Schauspieler und Regisseur ist ausgemachter Trump-Anhänger. Der Republikaner hatte ihn im Jänner sogar zu einem “Sonderbotschafter” seiner Interessen in Hollywood erklärt.

Trumps Übernahme der auch mit staatlichen Geldern geführten Einrichtung wird als Teil eines amerikanischen Kulturkampfes gesehen, in dem Konservative versuchen, das abzuschaffen, was sie als zu liberale Ideologie betrachten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
81
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
65
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
39
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Kommentare
33
Bozner Krankenhaus hebt Parkgebühren an – Kritik
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Kommentare
21
Bozen rechnet mit Verkehrsansturm am verlängerten Wochenende
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 