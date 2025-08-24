Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Stefan Raab plant neue Show mit Elton
Stefan Raab plant neue Show mit Elton

Sonntag, 24. August 2025 | 13:27 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Elton und Stefan Raab haben schon vieles gememeinsam gemacht
Von: APA/dpa

Stefan Raab und Elton werden für eine neue RTL-Samstagabend-Show gemeinsam vor der Kamera stehen. Diese werde “Die Unzerquizbaren” heißen und soll zur Primetime ausgestrahlt werden, wie der Sender und Raab Entertainment mitteilten. Dabei trete “das unbezwingbare Entertainment-Team Stefan Raab und Elton” erstmals gemeinsam “zum ultimativen Quiz-Battle” gegen Kandidaten an, wie es weiter hieß. Im Finale gehe es um bis zu 100.000 Euro.

“Stefan Raab hat in sämtlichen Shows schon unzählige Quizfragen beantwortet und Elton hat in seiner Karriere als Moderator schon unzählige Quizfragen gestellt”, schreibt RTL zur neuen Show, die von Laura Wontorra moderiert werden soll. Dabei heraus komme ein “praktisch unbesiegbares Quiz-Duo, das es zu schlagen gilt.” Herausgefordert werden sollen die beiden dabei von fünf Kandidaten.

Premiere ist im Winter geplant

Das neue Format soll im Winter im linearen TV (und vorab auf RTL+) Premiere feiern. “Das wird, glaub ich, die ultimativste Quizshow, die man sich vorstellen kann”, sagte Raab im RTL-Interview. “Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub” ich, zu Recht “Die Unzerquizbaren”.”

Vor rund einem Jahr hatte der frühere ProSieben-Star Raab (“TV Total”, “Schlag den Raab”) eine lange Bildschirmpause beendet und bei RTL angeheuert. Die Rückkehr des Entertainers, Musikers und Moderators im Herbst 2024 galt als das deutsche TV-Ereignis des Jahres.

Früheres Show-Format erfüllte nicht die Erwartungen

Wie RTL damals öffentlich machte, hat Raab einen Fünf-Jahres-Exklusivvertrag mit dem Kölner Sender unterschrieben. Seine Show “Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab”, die er selbst als “die erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt” ankündigte, war dann mit großen Ambitionen gestartet, zunächst beim Streamingdienst RTL+, ab Februar mittwochabends (20.15 Uhr) auch im klassischen RTL-Programm.

Das Format erfüllte jedoch nicht die Erwartungen – RTL beendete die Show in ihrer damaligen Form nach nicht einmal einem Jahr. RTL-Programmchefin Deutschland, Inga Leschek, kündigte an, gemeinsam mit Raab an einem neuen wöchentlichen Format arbeiten zu wollen, als Starttermin nannte sie diesen Herbst.

Raab in mehreren Shows zu sehen

Bei RTL war Raab aber weiterhin in Shows zu sehen, etwa bei “Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli” mit Michael “Bully” Herbig. In diesem Jahr war Raab auch wieder an der deutschen Vorentscheidung des Eurovision Song Contest beteiligt und veranstaltete die vierteilige Castingshow “Chefsache ESC 2015 – Wer singt für Deutschland?”, in der er als leitender Juror die Vorauswahl der Teilnehmer traf.

Elton, der mit bürgerlichen Namen Alexander Duszat heißt, war Anfang der 2000er Jahre als Showpraktikant in Raabs ProSieben-Show “TV Total” bekanntgeworden, danach machte er selbst als TV-Moderator Karriere.

Im April 2024 wurde bekannt, dass er überraschend die Moderation der ProSieben-Wettkampfshow “Schlag den Star” verloren hat, die er acht Jahre lange moderierte. Elton hatte sich damals sehr enttäuscht gezeigt. Zuvor hatte er bei der ProSieben-Konkurrenz RTL mehrere Shows an den Start gebracht.

© 2025 First Avenue GmbH
 