“Stranger Things”-Stars schauen großes Finale zusammen

Von: APA/dpa

Die “Stranger Things”-Darsteller werden laut Noah Schnapp die letzte Folge der Serie gemeinsam anschauen. “Wir werden uns alle als Gruppe zusammensetzen und die Folge noch ein letztes Mal zusammen anschauen. Wahrscheinlich werden wir den Rest des Tages, den Rest des Monats weinen”, sagte der Schauspieler bei “Good Morning America”.

Schnapp spielt in der Serie Will Byers, eine der zentralen Figuren. Nach fast einem Jahrzehnt erscheint am 1. Jänner die letzte Folge der Serie. “Ich bin nervös, es mir anzusehen”, sagte der 21-Jährige. “Wenn du es einmal gesehen hast, ist es vorbei. Das ist die letzte Folge, die wir zusammen schauen werden.” Schon das Skript zu lesen, sei sehr emotional gewesen. “Ich kann es mir nicht einmal vorstellen, wie es sein wird, das zu sehen.” Nach dem Treffen mit dem Cast wolle Schnapp das Serien-Finale noch einmal mit seiner Familie im Kino anschauen.

Schnapp: Mit “Stranger Things” aufgewachsen

“Ich werde unsere ‘Stranger Things’-Familie vermissen”, so Schnapp. “Nicht nur den Cast, auch die Crew.” Sie seien alle gemeinsam aufgewachsen, “es wird hart sein, das nicht mehr zu haben”. Die erste Staffel der Serie erschien 2016, Schnapp war damals elf Jahre alt.

Die Mystery- und Coming-of-Age-Geschichte spielt in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins, die in der neuen Staffel unter militärischer Quarantäne steht. Die jungen Helden um Will, Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt (“Upside Down”) kämpfen. Die Kultserie wurde praktisch über Nacht zum weltweiten Phänomen.