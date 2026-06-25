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Günther Dissertori wird Präsident der Elite-Hochschule

Südtiroler an die Spitze der ETH Zürich

Donnerstag, 25. Juni 2026 | 11:40 Uhr
günther dissertori
youtube/eth zürich
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Von: luk

Algund/Zürich – Der aus Südtirol stammende Physiker Günther Dissertori wird neuer Präsident der renommierten ETH Zürich. Der Schweizer Bundesrat hat den gebürtigen Meraner auf Vorschlag des ETH-Rats zum Nachfolger von Joël Mesot gewählt. Dissertori tritt sein neues Amt am 1. Jänner 2027 an.

Der 56-Jährige ist derzeit Rektor der ETH Zürich, Professor für Teilchenphysik und stellvertretender Präsident der Hochschule. Mit seiner Wahl setzt die Institution auf Kontinuität: Dissertori gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zur ETH und prägt seit 2022 als Rektor die akademische Entwicklung der Universität maßgeblich.

Der in Meran geborene Wissenschaftler wuchs in Algund auf, studierte Physik an der Universität Innsbruck und promovierte dort 1997 mit Auszeichnung. Seit 2001 lehrt und forscht er an der ETH Zürich. International bekannt wurde Dissertori durch seine Arbeit in der Teilchenphysik. Er war unter anderem an jenem Forscherteam beteiligt, das 2012 am CERN zur Entdeckung des Higgs-Bosons beitrug. Zudem setzte er Impulse bei der Entwicklung medizinischer Detektortechnologien.

In seiner Funktion als Rektor verantwortete Dissertori in den vergangenen Jahren die Lehre und Weiterbildung an der ETH. Zu seinen wichtigsten Projekten zählen eine umfassende Reform der Studiengänge sowie die stärkere Verankerung von Künstlicher Intelligenz in der Ausbildung.

Mit der Ernennung übernimmt erstmals seit Jahren wieder ein gebürtiger Südtiroler die Führung einer der angesehensten technischen Hochschulen der Welt. Die ETH Zürich zählt regelmäßig zu den besten Universitäten Europas und genießt insbesondere in den Naturwissenschaften, der Technik und Informatik internationales Spitzenrenommee.

Der scheidende Präsident Mesot würdigte seinen Nachfolger als erfahrene Führungspersönlichkeit, die ihre Fähigkeiten in Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe.

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