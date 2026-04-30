Südtiroler Comedy-Influencer Buonomemes begeistert auch im Kino

Von: mk

Bozen – Wer steckt hinter der beliebten Comedy-Figur Opa Walter? Mehr als 800.000 Follower folgen Buonomemes, dem Schöpfer von Opa Walter, Oma Moidl und Co, in den Sozialen Netzwerken. Filmemacher Alexander Lechner hat den Internet-Star ein Jahr lang mit seiner Kamera begleitet und ein vielschichtiges und sehr persönliches Porträt über den Südtiroler Gabriel Mair abgeliefert. Die Doku feierte am Dienstag im Stadtkino Hallein Premiere. Mit dabei: Buonomemes selbst. Er stellte sich den Fragen aus dem Publikum.

Aufgeregt sei er nicht, sagt Gabriel Mair vor der Filmpremiere, aber schon gespannt, wie das Publikum den Film annehmen wird. „Griasst Enk. Buonomemes – Vom Internet auf die Bühne“ nennt sich die erste Doku, die über den 28-jährigen ComedyInfluencer gedreht wurde. Innerhalb von nur fünf Jahren legte er eine beachtliche Karriere hin, baute sich eine riesige Fangemeinde auf und wagte im vergangenen Jahr auch den Sprung auf die Live-Bühne.

Premiere mit Publikumsgespräch

Kann ein Influencer auch Kabarett? Dieser Frage geht Regisseur Alexander Lechner in dem Film nach. Lechner war bei der Premiere des ersten Buonomemes Bühnenprogramms dabei und begleitete ihn bis zur ersten Aufführung in Schlanders, dem Heimatort von Gabriel Mair. „Mein Ziel war es, neutraler Beobachter zu sein. Ich wollte herausfinden, wer Buonomemes ist und empfand dessen Sprung auf die Bühne als willkommenen Anlass“, begründet der Regisseur seine Initiative für die Dokumentation. Überrascht habe ihn, wie aufgeschlossen die gesamte Crew von Anfang für dieses Projekt war. Hinter der Marke Buonomemes steckt mittlerweile ein achtköpfiges Team. Manager und CEO des Unternehmens ist Samuel Ilmer, ein langjähriger Weggefährte von Gabriel Mair. Beide sind überzeugt, dass es für den Erfolg eines Influencers beides braucht: Einen kreativen Kopf, der für den Inhalt sorgt, und den nüchternen Zahlenmensch, der dem Ganzen eine Struktur gibt. „Wir sind wie das Jing und Jang“, ergänzt Gabriel Mair bei der Filmpremiere. Der Erfolg gibt ihnen recht.

Positive Reaktionen

Aus dem Publikum gab es positive Reaktionen auf die fast einstündige Doku. Sichtlich zufrieden zeigte sich auch Gabriel Mair über den fertigen Film. „Alexander Lechner hat es mit viel Herzblut geschafft, ein unverfälschtes Bild von meiner Person zu zeigen“ – bedankt er sich beim Filmemacher. Nicht umsonst endet auch der Film mit Gabriel Mair’s Worten: „So bin i holt. “

Südtirol-Premiere fixiert

Alexander Lechner hat das Projekt als unabhängigen Autorenfilm umgesetzt – ein Independent-Projekt, das ohne Förderungen und Fremdmitteln vom Filmemacher selbst produziert wurde. Von Beginn an gab es allerdings das Interesse seitens der öffentlich-rechtlichen Fernsehredaktion in Südtirol, die die Entstehung des Films begleitet und unterstützt hat. Im TV wird die Doku am 13. Juni um 20.25 Uhr im Hauptabendprogramm in Südtirol ausgestrahlt. Zuvor wird der Film im Rahmen einer Südtirol-Premiere im Kino gezeigt. Regisseur Alexander Lechner und Protagonist Gabriel Mair präsentieren die Doku dem Südtiroler Publikum am Montag, 8. Juni im Filmclub Capitol in Bozen. Tickets sind demnächst verfügbar.

Die Filmpremiere in Hallein wurde innerhalb kürzester Zeit in Zusammenarbeit mit dem Stadtkino und dem Kulturreferat der Stadt Hallein organisiert. Buonomemes war im vergangenen Herbst bereits in genau diesem Saal mit seinem Live-Programm zu Gast. In Österreich ist die Doku am 1. Mai im Fernsehen zu sehen. Servus TV zeigt den Film im Anschluss an die Kabarettsendung „Beim Kammerhofer“, in der Buonomemes zu Gast sein wird.

Neues Bühnenprogramm und Live-Premiere

Für Buonomemes ging es nach der Filmpremiere gleich weiter nach Oberösterreich. Der Influencer tourt mit seinem Programm „Dorf Life“ weiter quer durch den deutschsprachigen Raum. Mehr als 12.000 Zuschauer haben die Show im vergangenen Jahr bereits gesehen. Aktuell arbeitet er bereits an einem neuen Programm. Der Titel steht bereits fest: „Nana“ wird es heißen und im Herbst Premiere feiern. Geschrieben hat Gabriel Mair das Programm allerdings noch nicht. „Bis dahin werden mir schon ein paar Jokes einfallen“ – erzählt er gelassen. Wie eng der Südtiroler Influencer mit seiner Online-Fangemeinde verwachsen ist, hat sich übrigens auch am Premierenabend in Hallein gezeigt. Seine Fans konnten das Event live auf der Plattform Twitch mitverfolgen.