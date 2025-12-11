Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Taylor Swift kürte ihren Lieblings-Swift-Song
Superstar Swift wurde nach den Top 5 ihres Werks gefragt

Taylor Swift kürte ihren Lieblings-Swift-Song

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 09:55 Uhr
Superstar Swift wurde nach den Top 5 ihres Werks gefragt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Von etlichen Hits auf insgesamt zwölf veröffentlichten Studioalben hat Superstar Taylor Swift eigenen Angaben zufolge einen Lieblingssong. Sie “würde sagen, Nummer eins ist ‘All Too Well’ – die zehnminütige Version”, erklärte die 35-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) dem Moderator Stephen Colbert auf dessen Frage nach ihren “Top 5 Taylor Swift Songs”.

Das Lied ist auch der Favorit vieler Fans. Die Sängerin hatte “All Too Well” über eine geplatzte Liebschaft zunächst 2012 als Teil ihres Albums “Red” veröffentlicht. Mit der Neuaufnahme des Albums als “Taylor’s Version” im Jahr 2021 erschien auch eine zweite Version von “All Too Well”, welche zehn Minuten lang ist. Viele Fans sind sich einig, dass es darin um Swifts gescheiterte Beziehung zu Schauspieler Jake Gyllenhaal geht.

Auch “Mirrorball” unter Top 5

Swift rang zunächst um Antworten auf Colberts Frage nach ihren fünf Favoriten unter allen ihren Liedern. “Das ist so ein großer Druck”, klagte sie, während sich der Moderator schon verschmitzt mit einem Stift Notizen auf einem Blatt machte. Für eine komplette Liste sei es “noch ein bisschen zu früh”, sagte sie – und nannte dann direkt ihren Nummer-Eins-Song.

Die Sängerin verriet außerdem, dass das Lied “Mirrorball” ihres Albums “Folklore” (2020) ebenfalls einen Platz in ihrer Top 5 habe. Daneben sei sie gerade sehr “besessen” von ihrem neuesten Album “The Life of a Showgirl”, sagte sie.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
167
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
71
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
64
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer melden sich
Kommentare
50
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer melden sich
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Kommentare
40
Diskussion um Skitouren-Verbot auf Pisten
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 