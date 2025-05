“The Who” trennen sich von ihrem Schlagzeuger

++ ARCHIVBILD ++ Zak Starkey hat bei The Who ausgetrommelt

Von: APA/dpa

Die britische Rockband “The Who” hat sich von ihrem Schlagzeuger Zak Starkey getrennt – schon wieder. Nach vielen Jahren der großartigen Arbeit sei die Zeit für eine Veränderung gekommen, schrieb Gitarrist Pete Townshend bei Instagram. Starkey arbeite an vielen neuen Projekten. Der Schlagzeuger gab allerdings an, es sei keine einvernehmliche Trennung gewesen.

Der 59 Jahre alte Sohn von Beatles-Ikone Ringo Starr hatte die Band, für die er 29 Jahre trommelte, bereits im April verlassen müssen, mutmaßlich wegen eines verpatzten Konzerts in London. Nach wenigen Tagen folgte aber die Versöhnung. “Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert und gebeten, eine Erklärung abzugeben, in der ich sagte, dass ich bei The Who ausgestiegen sei, um meinen anderen musikalischen Bestrebungen nachzugehen – das wäre eine Lüge”, schrieb er bei Instagram.

Er habe zwar andere Projekte, diese würden sich aber nicht mit der Arbeit für “The Who” überschneiden. Er liebe die Band, so Starkey.

Kürzlich letzte US-Tour angekündigt

Die legendäre Rockband hat kürzlich eine letzte Nordamerika-Tournee angekündigt: Nach sechs Jahrzehnten Musik müsse alles Gute einmal enden. Die Gruppe, berühmt für Hits wie “Baba O’Riley”, “My Generation” und “Behind Blue Eyes”, wurde 1964 gegründet und bestand ursprünglich aus Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle und Keith Moon.