Thorsteinn Einarsson tritt in Algund auf

Von: mk

Algund – Mit „SOLSTICE“ veröffentlicht Thorsteinn Einarsson im März 2027 sein mittlerweile fünftes Studioalbum – und eröffnet damit eines der bisher spannendsten Kapitel seiner Karriere. Am 11. März 2027 tritt er auch in Algund in Südtirol auf.

Inspiriert von der Mitternachtssonne seiner isländischen Heimat erzählt „SOLSTICE“ von einer langen, hellen und positiven Phase in Thorsteinns Leben: nach vielen Höhen und Tiefen, beschreibt Thorsteinn die letzten zwei Jahre wie “einen sehr langen, sehr schönen Tag”, ein Gefühl, das sich „wie ein nie endender Sommertag“ anfühlt.

Musikalisch vereint das Album alles, wofür Thorsteinn Einarsson seit Jahren steht: große Pop-Melodien, kraftvolle Rocksongs, emotionale Balladen und intime akustische Momente. Gleichzeitig zeigt sich der Singer-Songwriter auf „SOLSTICE“ vielseitiger denn je – nicht nur als Autor seiner Songs, sondern zunehmend auch als Multi-Instrumentalist und Co-Producer, der verschiedenste Instrumente selbst einspielt und den Prozess aktiver denn je mitgestaltet.

Über Thorsteinn

Der gebürtige Isländer lebt – nach Zwischenstopps in Wien und Salzburg – mittlerweile seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Gmunden im Salzkammergut, wo er neben seiner kreativen Inspiration auch sein neues Zuhause gefunden hat.

Wenn er nicht gerade mit seinem Hund wandern geht, arbeitet er an neuer Musik in seinem Studio oder lädt Freunde zu gemeinsamen Songwriting-Sessions ein. Neben der Musik, treibt der gelernte Koch gerne Sport, absolviert den Traunsee entlang seine Laufeinheiten, geht im Winter gerne Eisbaden und freut sich wenn er dann im Herbst dann zum allerersten Mal seinen Lieblingsverein FC Liverpooll live in England sehen wird.

Der Termin

Donnerstag, 11. März 2027

Peter Thalguterhaus ALGUND

Beginn: 20.00 Uhr

Kartenvorverkauf: ab sofort in allen Athesia Buchhandlungen und online unter: www.ticketone.it