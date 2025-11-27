Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Top Gun”-Komponist wagt sich an Weihnachtssong
“Top Gun”-Komponist wagt sich an Weihnachtssong

Donnerstag, 27. November 2025 | 06:04 Uhr
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Von: APA/dpa

Mit Ohrwürmern kennt sich Filmmusikkomponist Harold Faltermeyer (73) aus. Seine Arbeiten für die Hollywood-Blockbuster “Beverly Hills Cop” und “Top Gun” haben es zu Weltruhm gebracht. Nun wagt sich der zurückhaltende Star aus Baldham bei München auf neues Terrain: mit dem Weihnachtssong “The Sunny Side Of Christmas”, gesungen vom dreifachen ESC-Gewinner Johnny Logan (“Hold Me Now”).

Am Samstagabend präsentiert der Ire das Lied den Angaben zufolge bei Florian Silbereisen in der ARD-Show “Das Adventsfest der 100.000 Lichter”.

Song aus dem Archiv

“Der Song schlummerte viele Jahre in meinem Archiv”, verriet Faltermeyer der Deutschen Presse-Agentur. Dann sei er für den Animationsfilm “Mission Santa – Ein Elf rettet Weihnachten” angefragt worden. “Ich sollte einen Song für den Soundtrack schreiben, hatte dafür aber keine Zeit.” Stattdessen habe er in seinem Verlagsarchiv gestöbert und sei auf das bereits 1998 komponierte Stück “Sunny Side Of Christmas” gestoßen.

Die Melodie habe es ihm auf Anhieb angetan. Aber: “Das Arrangement war überholt. Da musste man ganz neue Sound-Akzente setzen.” Für das neue, zeitgemäße Klangbild habe ihm die britische Band Coldplay als Inspiration gedient – und für die Feinarbeit im Studio habe er seinen Sohn Florian und den Grazer Arrangeur Dominik Hemmer als junge Co-Produzenten ins Boot geholt. Komponiert hat die eingängige Nummer das Duo Gernot Rothenbach und Eric Brodka.

Seine eigene Rolle bei dem Projekt beschreibt Faltermeyer als “Executive Producer”. Als jemand, der das große Ganze im Blick hat und die Richtung vorgibt. Vom mühseligen Tagesgeschäft hinter den Mischpultreglern habe er sich weitgehend herausgehalten. Dafür aber hat er die, wie er meint, “perfekte Stimme” für den Song gefunden: Johnny Logan (71).

Faltermeyer: Eine Hit-Garantie gibt es nicht

“The Sunny Side Of Christmas” hat eine ohrwurmtaugliche Melodie und einen dynamischen Rhythmus. Dennoch: Eine Hit-Garantie gebe es trotz guter Vorzeichen nicht, betont Faltermeyer. “Alles was du machen kannst, ist, eine gute und zielgerichtete Musik zu komponieren und zu produzieren – dann heißt es: abwarten. Einen Hit macht letztendlich das Publikum.”

Geht es nach der Radiolegende Fritz Egner, dürfte der Song auf Anhieb viele Fans finden. Faltermeyers Gespür für Hits sei “untrüglich”, sagt Egner. Den Song zeichne eine wohltuend positive Grundstimmung aus. “Die fröhliche Melodie geht sofort ins Ohr”, sagt der Musikexperte. Außerdem, so Egner, seien “Last Christmas” und Co. ziemlich abgedroschen.

