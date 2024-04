Tourbus von McCartney-Band für rund 218.000 Euro versteigert

Mit einem bunt bemalten Doppeldecker ist einst Ex-Beatle Paul McCartney mit seiner neuen Band Wings auf Tournee gegangen. Nun ist der oben geöffnete Tourbus für 186.000 britische Pfund (217.650 Euro) versteigert worden, wie das Auktionshaus Classic Cars Auctions am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Es handle sich um ein Stück Rock’n’Roll-Geschichte.

Die Malereien auf der Außenseite des Gefährts sind von den Beatles-Covern zu “Yellow Submarine” und “Magical Mystery Tour” inspiriert, wie es in einer Mitteilung hieß. McCartney hatte die Wings nach dem Beatles-Aus gegründet und ging 1972 mit der Band auf Europa-Tournee. “Wings Over Europe” mit 25 Konzerten galt als wirtschaftlicher und musikalischer Erfolg.

Die Band nahm auch Partner und Kinder mit auf die gut 12.000 Kilometer lange Reise. Damit es möglichst bequem war und die Kleinen Platz zum Spielen hatten, war die Innenausstattung im Tourbus auf Wunsch der Wings individuell gefertigt worden. Das Fahrzeug – Baujahr 1953 – wurde 2022 renoviert.

Sie hätten gewusst, dass das Wetter schön sein würde, sagte McCartney einmal in einem Interview. “Die Vorstellung, die ganze Zeit in einem Bus festzusitzen und von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel zu fahren, war jedoch nicht besonders verlockend. Deshalb entschieden wir uns, in einem offenen Bus herumzureisen und auf dem Weg von einem Ort zum anderen etwas Sonne zu tanken.”