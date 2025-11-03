Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Trump bedauert britische Königsfamilie wegen Fall Epstein
"Schrecklich", was der Familie widerfahren sei, meint Trump

Trump bedauert britische Königsfamilie wegen Fall Epstein

Montag, 03. November 2025 | 06:42 Uhr
\
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AARON SCHWARTZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach dem Entzug aller Adelstitel von Prinz Andrew wegen Verwicklung in den Skandal um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat US-Präsident Donald Trump sein Bedauern über die Lage der britischen Königsfamilie ausgedrückt. Angesprochen von Journalisten auf das Thema sagte Trump am Sonntag: “Es ist schrecklich, was der Familie widerfahren ist.” Es sei eine tragische Situation. “Es tut mir leid für die Familie.”

Trump pflegt eine gute Beziehung zu König Charles III. Vor Tagen war bekanntgeworden, dass Andrew, ein Bruder des Königs, wegen seiner Verwicklung in den Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Titel und Ehren verliert. Der König hatte den Entzug der Titel eingeleitet. Mit der öffentlichen Degradierung versucht die britische Monarchie einen Schlussstrich unter einen der größten Skandale ihrer modernen Geschichte zu ziehen.

Epstein-Skandal war Auslöser für den Titelentzug

Auslöser war insbesondere die Veröffentlichung der Memoiren eines Epstein-Opfers, die weitere schockierende Details zum Missbrauch von zig Frauen und Mädchen ans Tageslicht gebracht hatte. Andrew wird vorgeworfen, die damals Minderjährige, die er von Epstein vermittelt bekommen haben soll, zum Sex gezwungen zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

Der Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch US-Präsident Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie Party-Fotos belegen.

Der Epstein-Skandal hatte in den vergangenen Monaten auch Trump immer wieder beschäftigt. Er hatte im Wahlkampf 2024 die Freigabe aller Akten versprochen, dazu ist es bisher nicht bekommen. Im September war Trump zu einem Staatsbesuch in Großbritannien bei König Charles III. zu Gast. Der Besuch war begleitet worden von Protestaktionen mit Bezug zum Epstein-Skandal.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
57
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
57
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
Kommentare
34
WaltherPark kämpft mit “Indoor-Wasserfall”
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
Kommentare
32
US-Halloween-Brauch auch in Südtirol weit verbreitet
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Kommentare
25
“Glaube heißt Hoffnung über den Tod hinaus”
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 