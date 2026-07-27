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Hier sieht man Simon groß über der Bühne wachen

US-Sängerin Carly Simon hat Parkinson

Montag, 27. Juli 2026 | 17:58 Uhr
Hier sieht man Simon groß über der Bühne wachen
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
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Von: APA/dpa

Bei der US-Sängerin Carly Simon (83), die mit dem Song “You’re So Vain” einen Erfolg feierte, ist Parkinson diagnostiziert worden. “Die Wahrheit ist, dass ich dabei bin zu lernen, wie man mit der Parkinson-Krankheit lebt”, hieß es in einer Mitteilung von Simon, aus der mehrere US-Medien übereinstimmend zitierten. “Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Diagnose verstanden habe, mich angepasst und entschieden habe, wie viel ich dazu öffentlich sagen möchte.”

Zudem sei sie auch noch wegen einer Art Hautkrebs operiert worden. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut – aber jeder Tag sei anders, mal besser, mal schlechter. “Aber ich habe nicht aufgehört zu leben und ich habe nicht aufgehört zu arbeiten.” Im August soll erstmals seit mehr als 15 Jahren wieder ein neues Studioalbum der Sängerin erscheinen: “Comes in Waves”.

Die vielfach ausgezeichnete Sängerin hat bereits rund zwei Dutzend Alben veröffentlicht. Ihren größten Erfolg feierte sie in den 1970er-Jahren mit dem Song “You’re So Vain”, der sich – wie sie später verriet – zumindest teilweise auf ihren Ex-Freund, den Schauspieler Warren Beatty, bezieht. In dem Lied singt sie über jemanden, der so eingebildet ist, dass er vermutlich glaubt, der Song würde von ihm handeln.

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