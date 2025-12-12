Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Schauspielerin Lili Reinhart spricht über Endometriose
"Froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe"

US-Schauspielerin Lili Reinhart spricht über Endometriose

Freitag, 12. Dezember 2025 | 10:29 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MANNY CARABEL
Von: APA/dpa

Lili Reinhart hat ihre Diagnose Endometriose öffentlich gemacht. “Letzte Woche wurde ich offiziell mit Endometriose diagnostiziert nach einer laparoskopischen Operation”, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. Dazu teilte die 29-Jährige Fotos von sich, wie sie mit einem Patientenkittel und Schutzhaube über den Haaren in einem Krankenhausbett liegt. Ein weiteres Bild zeigt kleine Schnitte an ihrem Bauch, wie sie für eine Laparoskopie nötig sind.

Reinhart (“Riverdale”, “Look Both Ways”) schilderte auf Instagram ihren langen Weg bis zur Diagnose. Demnach hätten acht bis zehn Ärzte ein Jahr zuvor Endometriose nicht einmal als Grund für ihre Symptome in Erwägung gezogen. Später habe sie einen Endometriose-Spezialisten aufgesucht. Bei der Laparoskopie fanden die Ärzte dann Endometriose, wie Reinhart in ihrer Instagram-Story berichtete.

Lili Reinhart: Froh, dass ich meinem Körper vertraut habe

Kurz vor der Diagnose habe ein Gynäkologe noch zu ihr gesagt, dass sie wahrscheinlich keine Endometriose habe und einfach die Pille nehmen solle. “Ich bin so froh, dass ich meinem Körper vertraut und auf mein Bauchgefühl gehört habe, und ich werde weiterhin andere ermutigen, das auch zu tun”, schrieb Reinhart.

Bei der Krankheit Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter – etwa an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum. Neben starken Schmerzen erleben Patientinnen Unregelmäßigkeiten bei der Blutung, Schmerzen beim Sex, aber auch Verdauungsbeschwerden.

