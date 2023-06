Viel Jubel und Eis bei Geheimkonzert von Nico Santos in Wien

Der Sound von Nico Santos steht für Sommerfeeling. Da er außerdem “die Kühltruhe voll” mit Eis hat, war es für ihn keine Frage, den aus der Eis-Werbung bekannten Song “Like Ice In The Sunshine” neu zu interpretieren, sagte der Sänger am Mittwoch im APA-Gespräch. Santos gab am frühen Abend ein Geheimkonzert im Wiener Museumsquartier. Die Karten wurden von Eskimo verlost. Die Fans jubelten und bekamen nicht nur Musik serviert.

“Sommer ist für mich Familie”, erzählte der 30-Jährige vor der Show, die eigene Hits und ein Cover von Michael Jacksons “Black Or White” zu bieten hatte. “Ich bin von der Familie aus Mallorca nach Wien gekommen. Ich habe 20 Jahre auf Mallorca gelebt, darum ist Sommer für mich zu Hause.” Zum Sommer gehöre für ihn “Eis, gute Musik im Hintergrund, die richtigen Leute um einen herum. Dann hast du eigentlich alles. Wenn noch schönes Wetter ist – perfekt.”

Santos hat vor wenigen Wochen sein neues Album “Ride” veröffentlicht, viele Lieder darauf entstanden auf der griechischen Insel Santorini, der Lieblingsinsel von Santos, der bürgerlich Nico Wellenbrink heißt. “Ich habe probiert, das Album (emotional, Anm.) so querbeet wie möglich zu machen, die schönen Momente haben aber überwogen. Man hat ja Höhen und Tiefen, aber wenn ich mir selbst dieses Album anhöre, finde ich, die Positivität am Leben überwiegt.”

Das Leben habe übrigens die Entstehung des Albums “leichter gemacht”, betonte der Deutsche. Die Lieder wurden nämlich nicht in kurzer Zeit am Stück geschrieben, sondern “in Momenten”. Konkret: “Ist was passiert, konnte ich darüber schreiben. Das Album ist entstanden, während ich weitergelebt habe. Natürlich ist es dann schwer, die richtigen Songs rauszupicken. Ich habe die ausgewählt, die mir am wichtigsten waren. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis, vor allem mit der Dynamik.”

Den “Eis-Song” zu covern, habe ihm Spaß gemacht, so Santos. “Vor allem weil er unfassbare Nostalgie ausstrahlt. Ich bin damit aufgewachsen, aber schon meine Eltern kennen ihn aus ihrer Jugend. Das ist etwas Generationen Übergreifendes.” Die Gäste wurden beim Auftritt jedenfalls mit viel Eis verwöhnt.

