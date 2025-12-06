Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Washington nutzt Sabrina Carpenter erneut für Migranten-Clip
Sabrina Carpenter verärgert über Vereinnahmung durch Trump-Regierung

Washington nutzt Sabrina Carpenter erneut für Migranten-Clip

Samstag, 06. Dezember 2025 | 07:42 Uhr
Sabrina Carpenter verärgert über Vereinnahmung durch Trump-Regierung
APA/APA/AFP/LEONARDO MUNOZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das Weiße Haus wirbt erneut mit Sabrina Carpenter für seine rigide Migrationspolitik – obwohl sich der Popstar bereits vor wenigen Tagen deutlich von der US-Regierung distanziert hat. Auch in dem neuen Video auf der Plattform X wird illegale Migration thematisiert.

Am Dienstag hatte sich die Sängerin (“Espresso”, “Manchild”) verärgert über ein erstes Video des Weißen Hauses geäußert, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird – und ihr Song Juno gespielt wird. “Dieses Video ist bösartig und widerwärtig. Beziehen Sie mich oder meine Musik niemals in Ihre unmenschliche Agenda mit ein”, schrieb Carpenter auf der Plattform X.

Neuer Clip nutzt Auftritt von Carpenter in US-Show

In dem neuen Video ist Carpenter an der Seite des Comedian Marcello Hernández zu sehen. In dem Originalspot der seit Jahrzehnten erfolgreichen Comedyserie “Saturday Night Live” aus dem Oktober dieses Jahres sagt Carpenter neben Hernández stehend: “Ich glaube, ich muss jemanden verhaften, weil er zu heiß ist.”

In dem Clip des Weißen Hauses wird “zu heiß” durch “illegal” ersetzt, dann sind mehrere Szenen mit Festnahmen von Migranten durch Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE zu sehen.

Carpenters Song bereits in anderem Video genutzt

Auf dem ersten Clip des Weißen Hauses vor wenigen Tagen sah man zunächst Demonstranten, die gegen die Einwanderungsbehörde ICE protestieren. Dann wird gezeigt, wie Sicherheitskräfte einen Mann in Handfesseln legen und einen anderen zu Boden werfen. Dazu läuft in Schleife die Textzeile des Songs Juno “Have you ever tried this one?” (Hast du diese schon mal probiert?). In dem Song wird angedeutet, dass es dabei um sexuelle Stellungen geht.

Das Portal The Hill hatte danach eine Sprecherin des Weißen Hauses mit den Worten zitiert: “Wir entschuldigen uns nicht dafür, dass wir gefährliche kriminelle illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile aus unserem Land abschieben. Jeder, der diese kranken Monster verteidigt, muss dumm sein”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
Kommentare
54
Senior erbt baufälliges Haus – und muss WOBI-Wohnung räumen
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Kommentare
47
“Italien wäre nicht in der Lage, sich zu verteidigen”
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
46
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
34
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Kommentare
26
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 