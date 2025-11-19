Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Wecker entschuldigt sich für Beziehung zu Jugendlicher
Wecker entschuldigt sich für Beziehung zu Jugendlicher

Mittwoch, 19. November 2025 | 13:34 Uhr
APA/APA/dpa/Peter Kneffel
Von: APA/dpa

Der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker hat sein “tiefstes Bedauern” über eine Beziehung zu einer Jugendlichen “vor rund 15 Jahren” ausgedrückt. “Nach seiner Erinnerung handelte es sich damals um eine einvernehmliche Beziehung zu der jungen Frau, die allerdings unter moralischen Maßstäben ein gänzlich unangemessenes Verhalten seinerseits darstellte”, teilte der Anwalt des 78-Jährigen auf Anfrage mit.

“Ich möchte die betroffene Frau um Entschuldigung bitten”, teilte der Liedermacher über seinen Anwalt mit. Der “Süddeutschen Zeitung” hatte die Betroffene erklärt, sie habe den Musiker 2011 als 15-Jährige nach einem seiner Konzerte kennengelernt. Mit 16 habe eine sexuelle Beziehung begonnen. Weckers Anwalt schrieb: “Ergänzend möchte ich für Herrn Wecker mitteilen, dass er davon ausgeht, damals keinerlei strafbare Handlungen im Umgang mit der betroffenen Frau begangen zu haben.”

“Nicht Herr seiner Sinne”

Wecker sei damals “nicht Herr seiner Sinne” gewesen, heißt es in dem Schreiben. “Es war eine Zeit, in der er sehr viel und über längere Phasen Alkohol konsumiert hat. Er war damals häufig nicht zurechnungsfähig. Er schämt sich heute für diese Zeit und ist sehr froh, dass er nun seit fast vier Jahren, auch dank einer Selbsthilfegruppe, keinen Alkohol mehr trinkt. Er nimmt auch sonst keine Drogen zu sich.”

Dem Anwalt zufolge waren Wecker und seine Frau damals getrennt. “Es war eine herausfordernde Zeit, in der er sich, aus seiner Sicht, eindeutig nicht bewährt habe. Er kann sich daher – so leid ihm das tut – an die damalige Zeit kaum erinnern”, heißt es. Das Paar, das zwei mittlerweile erwachsene Söhne hat, hatte eine Trennung 2013 bestätigt. Gründe nannten die beiden damals nicht. Ein paar Jahre später war dann wieder von Versöhnung die Rede.

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
