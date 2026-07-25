“WHAM! 10 Days In China”: Go East

Von: apa

Was waren das für Zeiten! 1985 trat WHAM! als erste westliche Popgruppe in der Volksrepublik China auf. Damals eine Sensation, heute für die Stars des Planeten Alltagsgeschäft. Mike Christie dokumentiert mit seinem Konzertfilm, basierend auf restauriertem Archivmaterial, 40 Jahre später diesen Schritt von George Michael und Andrew Ridgeley, der die Band in neue Sphären katapultierte. Ab Dienstag im Kino.

(S E R V I C E – www.wham10daysinchina.com/ )