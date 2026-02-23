Winona Ryder übernimmt Rolle in “Wednesday”

Von: APA/dpa

Die Netflix-Serie “Wednesday” bekommt einen weiteren hochkarätigen Zugang. Hollywood-Star Winona Ryder übernimmt eine Rolle in der dritten Staffel der Serie von Kultregisseur Tim Burton (“Beetlejuice”), wie Netflix in einer Besetzungsankündigung mitteilte. Demnach wird die 54-Jährige einen Charakter namens Tabitha spielen. Ryder habe eine Gastrolle und werde in mehreren Folgen zu sehen sein, schrieb das Branchenportal “Deadline”.

Die Serie “Wednesday” über die Tochter der Addams Family entwickelte sich nach dem Start im Jahr 2022 schnell zu einem globalen Popkultur-Phänomen, war lange die Nummer eins auf Netflix und wurde mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet. Die Serie dreht sich um Wednesday Addams’ Zeit an der Nevermore Academy, einer Schule für Außenseiter mit besonderen Fähigkeiten.

Ryder und Regisseur Tim Burton haben bereits bei einer Reihe von Projekten zusammengearbeitet – etwa im 1988 erschienenen Kinofilm “Beetlejuice” sowie in dem Film “Edward mit den Scherenhänden” (1990). Mit “Wednesday”-Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23) stand Ryder für die “Beetlejuice”-Fortsetzung vor der Kamera. Diese kam 2024 in die Kinos.