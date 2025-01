Abnehmen mit der Brennnessel-Blitzdiät?

Von: red

Neues Jahr, neues Wundermittel: Der neueste vermeintliche Superheld im Kampf gegen unliebsame Pfunde ist die Brennnessel. Pulverisiert und in praktische Kapseln verpackt gibt es das Kraut in Apotheken und Drogerien zu kaufen. Es wird von einer möglichen Gewichtsabnahme von vier bis fünf Kilo in nur ein bis zwei Wochen berichtet. Aber kann dieses Versprechen gehalten werden? Und falls ja, wie nachhaltig? Gibt es aus medizinischer Sicht etwas zu beachten? Wir haben für euch einen genauen Blick auf die angesagten Brennnessel-Kapseln geworfen.

Brennnessel wirkt entwässernd

Die gute Nachricht, wenn man sie so nennen will, ist, dass ihr vermutlich wirklich einiges an Gewicht verlieren werdet, wenn ihr euch täglich eine Dosis Brennnessel gönnt. Die weniger gute ist, dass das kein Fett, sondern lediglich Wasser sein wird. Sekundäre Pflanzenstoffe wie Flavonoide sorgen gemeinsam mit dem enthaltenen Kalium für eine entwässernde Wirkung der Blätter. Hans Hauner, Ernährungsmediziner an der TU München, erklärt gegenüber dem ZDF, dass es unwahrscheinlich sei, allein durch die Einnahme von Brennnessel-Produkten wie den derzeit beliebten Kapseln vier bis fünf Kilo zu verlieren. „Vermutlich gibt es einen anderen Effekt. Wer die Kapseln einnimmt, weil er abnehmen möchte, achtet genauer auf seine Ernährung und kommt so in ein Kaloriendefizit.“ Das verlorene Wasser ist auch bereits wenige Tage nach Beendigung der Crash-Diät wieder da.

Kein großes Risiko

Auch wenn Experten wie Hauner, die gewichtsreduzierende Wirkung von Brennnessel mehr als gering einschätzen, sehen sie keine Gefahren in der Einnahme. Wer trotzdem probieren möchte mit Brennnessel-Kapseln abzunehmen, müsse sich, abgesehen von seltenen allergischen Reaktionen, keine Sorgen über medizinische Risiken machen. Dafür sei die entwässernde Wirkung von Brennnessel-Produkten zu gering, erklärt der Ernährungsmediziner.

Solltet ihr darüber nachdenken, entwässernde Produkte einzunehmen, besonders über einen längeren Zeitraum, solltet ihr dennoch ein paar Dinge beachten:

• Das Entwässern eures Körpers kann die Wirkung einiger Medikamente abschwächen. Fragt hierzu bitte unbedingt eure Ärztin oder euren Arzt!

• Damit Elektolyte und damit wichtige Mineralien wie Natrium, Magnesium oder Kalium nicht verloren gehen, solltet ihr viel Wasser trinken.

• Elektolytverlust kann zu Kopfschmerzen, Erschöpfung oder Herzrhythmusstörungen führen. Solltet ihr diese Symptome an euch bemerken, stellt die Entwässerung ein und sprecht mit eurem Arzt oder eurer Ärztin.